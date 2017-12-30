30.12.2017 | 12:50

Бывший директор Росграницы Дмитрий Безделов приговорен к девяти годам лишения свободы за хищение более 490 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие сумело доказать, что в 2009 году подсудимый вместе с руководителем Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество. По утверждению обвинения, они до 2013 года похищали и легализовали крупные суммы бюджетных средств, выделенных на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через границу России.

Безделов свою вину отрицает.

28 декабря суд удовлетворил ходатайство следственных органов и заключил под стражу руководителя одной из фирм, выполнявшей работы на космодроме Восточный. Он обвиняется в получении взятки в один миллион рублей.

21 декабря к лишению свободы приговорили руководителей Завода ракетно-космического приборостроения АО «Российские космические системы» (РКС) и руководителей ЗАО «Меркурий» за хищение почти 400 миллионов рублей, выделенных на постройку спутников «Глонасс-М».