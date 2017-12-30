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В стране и мире | Бывший глава Росграницы Безделов получил девять лет за хищение 500 миллионов

30.12.2017|12:50
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Бывший директор Росграницы Дмитрий Безделов приговорен к девяти годам лишения свободы за хищение более 490 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие сумело доказать, что в 2009 году подсудимый вместе с руководителем Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество. По утверждению обвинения, они до 2013 года похищали и легализовали крупные суммы бюджетных средств, выделенных на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через границу России.

Безделов свою вину отрицает.

28 декабря суд удовлетворил ходатайство следственных органов и заключил под стражу руководителя одной из фирм, выполнявшей работы на космодроме Восточный. Он обвиняется в получении взятки в один миллион рублей.

21 декабря к лишению свободы приговорили руководителей Завода ракетно-космического приборостроения АО «Российские космические системы» (РКС) и руководителей ЗАО «Меркурий» за хищение почти 400 миллионов рублей, выделенных на постройку спутников «Глонасс-М».

Источник — lenta.ru
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Гость|30.12.2017 16:27|

Избирательное правосудие в нашем государстве

Гость|30.12.2017 17:27|

У нас пол правительства и премьера надо на 20 лет особого режима сажать .

Имя: Гость
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