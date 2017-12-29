29.12.2017 | 11:23

Волонтер, участвовавшая в поисках пропавшего десятилетнего мальчика в татарстанском селе Черемшан, провалилась в канализацию и нашла его там. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.

Спасатели узнали о пропавшем мальчике от дежурного Черемшанского ОВД вечером 24 декабря. К поискам привлекли пожарных, полицейских и еще 120 волонтеров из числа местных жителей. Также среди них была начальник Управления гражданской защиты Черемшанского района Гулия Яруллина.

Во время поисков в районе нежилых новостроек женщина провалилась в трехметровый канализационный колодец — из-за метели она не заметила открытый канализационный люк. Внизу она нашла пропавшего ребенка. «Мальчик кричал, пока были силы, затем лег на ледянки и стал засыпать», — отмечается в сообщении.

Яруллину госпитализировали с переломом поясничного позвонка, ребенок также доставлен в больницу с сильным переохлаждением. По словам врачей, если бы мальчика нашли часом позже, он мог бы замерзнуть насмерть.

В мае сообщалось, как первоклассник спас друга, упавшего в канализацию с высоты восьми метров. Они вместе играли во дворе дома, а когда под ногами одного из них проломилась крышка люка, второй побежал за помощью к взрослым. Пострадавшего спасла вовремя оказанная помощь.