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В стране и мире | Женщина упала в канализацию и нашла пропавшего мальчика

29.12.2017|11:23
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Волонтер, участвовавшая в поисках пропавшего десятилетнего мальчика в татарстанском селе Черемшан, провалилась в канализацию и нашла его там. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.

Спасатели узнали о пропавшем мальчике от дежурного Черемшанского ОВД вечером 24 декабря. К поискам привлекли пожарных, полицейских и еще 120 волонтеров из числа местных жителей. Также среди них была начальник Управления гражданской защиты Черемшанского района Гулия Яруллина.

Во время поисков в районе нежилых новостроек женщина провалилась в трехметровый канализационный колодец — из-за метели она не заметила открытый канализационный люк. Внизу она нашла пропавшего ребенка. «Мальчик кричал, пока были силы, затем лег на ледянки и стал засыпать», — отмечается в сообщении.

Яруллину госпитализировали с переломом поясничного позвонка, ребенок также доставлен в больницу с сильным переохлаждением. По словам врачей, если бы мальчика нашли часом позже, он мог бы замерзнуть насмерть.

В мае сообщалось, как первоклассник спас друга, упавшего в канализацию с высоты восьми метров. Они вместе играли во дворе дома, а когда под ногами одного из них проломилась крышка люка, второй побежал за помощью к взрослым. Пострадавшего спасла вовремя оказанная помощь.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.12.2017 11:38|

наша страна, как канализационный люк, либо его нету вообще, либо наступишь и провалишься...

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