29.12.2017 | 14:09

Президент России Владимир Путин встретит Новый год дома. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Он традиционно его встречает дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей. Вы знаете, что для него это такой семейный праздник - за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственно», — сказал представитель Кремля. При этом он не уточнил, где именно глава государства проведет праздники.

Отвечая на вопрос о рабочем графике Путина на январских каникулах, Песков заметил, что ничего исключать нельзя. «Мы находимся в постоянной готовности, фактически на рабочем месте», — сказал пресс-секретарь.

В прошлом году Песков сообщал журналистам, что у президента не будет полноценных новогодних каникул. «Так или иначе, идут телефонные звонки по оперативным вопросам, он по много раз в день общается с членами кабинета министров, получает доклады по линии силовых ведомств и спецслужб», — отмечал он. Представитель Кремля также предположил, что какое-то свободное время Путин использует для занятий спортом.