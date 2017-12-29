Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|29 дек 2017|18:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

В стране и мире | Путин встретит Новый год дома с семьей

29.12.2017|14:09
Печать

Президент России Владимир Путин встретит Новый год дома. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Он традиционно его встречает дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей. Вы знаете, что для него это такой семейный праздник - за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственно», — сказал представитель Кремля. При этом он не уточнил, где именно глава государства проведет праздники.

Отвечая на вопрос о рабочем графике Путина на январских каникулах, Песков заметил, что ничего исключать нельзя. «Мы находимся в постоянной готовности, фактически на рабочем месте», — сказал пресс-секретарь.

В прошлом году Песков сообщал журналистам, что у президента не будет полноценных новогодних каникул. «Так или иначе, идут телефонные звонки по оперативным вопросам, он по много раз в день общается с членами кабинета министров, получает доклады по линии силовых ведомств и спецслужб», — отмечал он. Представитель Кремля также предположил, что какое-то свободное время Путин использует для занятий спортом.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|29.12.2017 14:15|

А понятно за границей

Гость|29.12.2017 14:16|

А с какой семьей,он же с женой развелся!))

Гость|29.12.2017 14:20|

Гость писал(a):

А с какой семьей,он же с женой развелся!))
Холопам знать не положено.

Гость|29.12.2017 14:21|

Гость писал(a):

А с какой семьей,он же с женой развелся!))
Со своей,вот какой.

Гость|29.12.2017 14:22|

Гость писал(a):

А с какой семьей,он же с женой развелся!))
Лабрадор же

Гость|29.12.2017 14:25|

старик кабаев устал новый год в тайге отмечать?))

Гость|29.12.2017 14:27|

А ещё у какого-нибудь президента есть секретная семья? Или история такое помнит?

Гость|29.12.2017 14:30|

Его 7Я - это семибанкирщина.

Гость|29.12.2017 15:14|

Все президенты хвалятся семьями и детьми,один ,наш все держит в секрете...Вот и доверяй ему страну, что у него на уме?

Гость|29.12.2017 15:19|

Гость писал(a):

Все президенты хвалятся семьями и детьми,один ,наш все держит в секрете...Вот и доверяй ему страну, что у него на уме?
Семья.Российская.Вся Россия.

Гость|29.12.2017 15:19|

От него даже лабрадоры дохнут.

Гость|29.12.2017 15:21|

Гость писал(a):

Все президенты хвалятся семьями и детьми,один ,наш все держит в секрете...Вот и доверяй ему страну, что у него на уме?
Макрон любит хвалиться.Баба у него огонь!

Гость|29.12.2017 15:33|

Гость писал(a):

Его 7Я - это семибанкирщина.
И это хорошо же.

Гость|29.12.2017 15:34|

А в каком доме ? У него их вроде штук 300 .

Гость|29.12.2017 15:35|

Гость писал(a):

Все президенты хвалятся семьями и детьми,один
Дооо, особенно Ленин и Сталин хвалились, ага. И Брежнев, хехехе

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!