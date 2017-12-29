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В стране и мире | Одобрена форма для российских олимпийцев

29.12.2017|15:28
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Международный олимпийский комитет согласовал с компанией Zasport эскизы парадной формы для российских атлетов. Об этом RNS сообщила основатель компании Анастасия Задорина.

«Мы получили официальное подтверждение от МОК с одобрением коллекции для выступления российских спортсменов. Наш представитель в Лозанне продемонстрировала все образцы одежды и обуви, и по ним не было ни одного замечания. Согласно требованиям, мы убрали триколор, герб, лого ОКР (Олимпийского комитета России — прим. «Ленты.ру»), поставили логотип OAR — Olympic Athlet from Russia», — заявила дизайнер.

По ее словам, часть формы придется перешить. «Основными цветами останутся серый, красный и белый. Новые обстоятельства диктуют жесткие условия, нам крайне жаль, что наши спортсмены не смогут во время Олимпийских игр носить одежду с российской государственной символикой», — отметила Задорина.

20 декабря стало известно, что на форме россиян разрешено сочетание только двух цветов, отдельные элементы экипировки также не могут содержать триколор. Цветовая гамма должна быть темнее, чем на флаге России.

5 декабря МОК вынес решение о запрете сборной России участвовать в ОИ-2018. Выступить под олимпийским флагом смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к российской допинговой системе.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.12.2017 15:47|

Грудилин наш президент!

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