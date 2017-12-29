29.12.2017 | 15:54

По предварительным данным Росстата, в 2017 году зафиксирована минимальная за всю новейшую историю России инфляция — 2,5 процента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В декабре инфляция составила 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, в ноябре и октябре — 0,2 процента. В сентябре и августе наблюдалась дефляция 0,1 и 0,5 процента.

Низкие темпы инфляции наблюдаются на фоне умеренно-жесткой политики Центробанка и спада доходов россиян, которые снижаются четвертый год подряд. В январе — ноябре 2017 года доходы населения в реальном выражении снизились на 1,4 процента. В 2016 году они упали на 5,8 процента, в 2015 году — на 3,2 процента, в 2014-м — 0,7 процента.

Ранее ЦБ прогнозировал, что инфляция в России в 2017 году не превысит 3 процентов, а в первом полугодии 2018-го — несколько повысится, оставаясь при этом вблизи целевого значения в 4 процента.

В 2016 году уровень инфляции составил 5,4 процента, в 2015-м — 12,9 процента, в 2014-м — 11,4 процента.