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В стране и мире | Инфляция упала до рекорда из-за бедности россиян

29.12.2017|15:54
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По предварительным данным Росстата, в 2017 году зафиксирована минимальная за всю новейшую историю России инфляция — 2,5 процента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В декабре инфляция составила 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, в ноябре и октябре — 0,2 процента. В сентябре и августе наблюдалась дефляция 0,1 и 0,5 процента.

Низкие темпы инфляции наблюдаются на фоне умеренно-жесткой политики Центробанка и спада доходов россиян, которые снижаются четвертый год подряд. В январе — ноябре 2017 года доходы населения в реальном выражении снизились на 1,4 процента. В 2016 году они упали на 5,8 процента, в 2015 году — на 3,2 процента, в 2014-м — 0,7 процента.

Ранее ЦБ прогнозировал, что инфляция в России в 2017 году не превысит 3 процентов, а в первом полугодии 2018-го — несколько повысится, оставаясь при этом вблизи целевого значения в 4 процента.

В 2016 году уровень инфляции составил 5,4 процента, в 2015-м — 12,9 процента, в 2014-м — 11,4 процента.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.12.2017 16:09|

Это официальная. Фактическая больше 10%

Гость|29.12.2017 16:20|

Процент повышения оплаты за ЖКХ сложить с процентом повышения на лекарства, разделив сумму пополам, получите более-менее верный процент инфляции. И какие могут быть доходы с такими расходами.

Гость|29.12.2017 16:22|

Бабульки раньше кашу ели с молоком, а теперь бананы. Они уже по цене дешевле круп и молока.

Гость|29.12.2017 16:27|

Бывшие сотрудники компаний ВИМ-Авиа и Когалымавиа собрались у Администрации президента. Им уже несколько месяцев не выплачивают зарплату. Долги на человека составляют от 200 тысяч до 2 млн рублей.

Гость|29.12.2017 17:54|

Ровно год назад за ЖКХ по тем же статьям заплатил на 18 процентов меньше (на тысячу рублей). Тогда какой смысл слушать болтовню наших правителей про рекордно низкую инфляцию? Просто смешно. Результат - никакого уважения к господам в нашем правительстве, успешно набившим свой карман по итогам уходящего года!

Гость|29.12.2017 17:56|

Гость писал(a):

Ровно год назад за ЖКХ по тем же статьям заплатил на 18 процентов меньше (на тысячу рублей). Тогда какой смысл слушать болтовню наших правителей про рекордно низкую инфляцию? Просто смешно. Результат - никакого уважения к господам в нашем правительстве, успешно набившим свой карман по итогам уходящего года!
Революцию организуй иначе никак

Имя: Гость
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