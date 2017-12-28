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В стране и мире | Юные челябинцы смастерили для чиновников игрушки из мусора

28.12.2017|17:34
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Челябинские детсадовцы и школьники смастерили три тысячи игрушек из бытовых отходов, рассказал «Интерфаксу» руководитель благотворительного фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

«Получились очень красивые и оригинальные елочные украшения и небольшие скульптуры», — сказал он, отметив, что часть поделок досталась чиновникам, оставшимися украсили елки на площадях городов Челябинской области.

Для изготовления игрушек были использованы пластиковые бутылки, газеты, коробки, провода, граммофонные пластинки, спичечные коробки.

В декабре администрация Санкт-Петербурга закупила в подарок детям из неблагополучных семей 2,5 тысячи бракованных наушников для iPhone, которых у детей нет. На эти цели из бюджета города ушло четыре миллиона рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.12.2017 17:50|

penzainform.ru писал(a):

Челябинские детсадовцы и школьники смастерили три тысячи игрушек из бытовых отходов
У нас в Пензе этим бы детишкам за такое штраф 20 000 каждому впаяли.

Гость|28.12.2017 18:30|

Убили мусора?!

Гость|28.12.2017 18:34|

Суровые челябинские ребятишки.

Полоний (гость)|28.12.2017 18:42|

Они их смастерили посте того, как приблизительно 7-ми тысячам детей из малообеспеченных челябинских семей не хватило денег на новогодние подарки из челябинского регионального бюджета.

Гость|28.12.2017 20:12|

penzainform.ru писал(a):

В декабре администрация Санкт-Петербурга закупила в подарок детям из неблагополучных семей 2,5 тысячи бракованных наушников для iPhone, которых у детей нет. На эти цели из бюджета города ушло четыре миллиона рублей.
Вся суть чиновников.

Полоний (гость)|28.12.2017 20:20|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
В декабре администрация Санкт-Петербурга закупила в подарок детям из неблагополучных семей 2,5 тысячи бракованных наушников для iPhone, которых у детей нет. На эти цели из бюджета города ушло четыре миллиона рублей.
Вся суть чиновников.
Очередная фальшивка из жёлтой прессы.

Гость|28.12.2017 20:22|

А что не из материала для якутских елок?

Гость|28.12.2017 20:24|

Полоний (гость) писал(a):

В декабре администрация Санкт-Петербурга закупила в подарок детям из неблагополучных семей 2,5 тысячи бракованных наушников для iPhone, которых у детей нет. На эти цели из бюджета города ушло четыре миллиона рублей.

Вся суть чиновников.

Очередная фальшивка из жёлтой прессы.

Ты мне на один вопрос только ответь, ты зачем Литвиненко отравил?

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