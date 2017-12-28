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В стране и мире | Путин назвал взрыв в петербургском супермаркете терактом

28.12.2017|12:39
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Президент России Владимир Путин назвал терактом взрыв в петербургском супермаркете. Об этом он заявил на вручении государственных наград военнослужащим за участие в боевых действиях в Сирии в четверг, 28 декабря, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — сказал глава государства.

Путин добавил, что директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александру Бортникову дано поручение действовать в рамках закона при задержании «бандитов», причастных к организации взрыва. «Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — подчеркнул он.

Взрыв в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге произошел вечером в среду, 27 декабря. Его мощность оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следователи установили, что в супермаркете взорвалась самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

По последним данным, от взрыва пострадали 13 человек, еще шестеро остаются в больницах, состояние некоторых пациентов оценивается как средней тяжести.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.12.2017 12:46|

penzainform.ru писал(a):

Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте
Так вот дыхнешь на эсбешника, он решит, что ты его гриппом хочешь заразить и пристрелит тебя. И ничего ему не будет.

Гость|28.12.2017 12:50|

Гость писал(a):

Так вот дыхнешь на эсбешника, он решит, что ты его гриппом хочешь заразить и пристрелит тебя. И ничего ему не будет.
а ежели он от тебя просто отплюётся - три раза через левое плечо - так через 3 месяца может и под сокращение попасть - ищи потом работу

Гость|28.12.2017 12:52|

Гость писал(a):

в плен никого не брать
а как это в международном плане воспримется?

Гость|28.12.2017 12:53|

penzainform.ru писал(a):

«Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — подчеркнул он.
т.е. всех кто может рассказать о реальных событиях необходимо уничтожить? не ново Владимир Владимирович.

Гость|28.12.2017 14:51|

Гость писал(a):

т.е. всех кто может рассказать о реальных событиях необходимо уничтожить? не ново Владимир Владимирович.
Если ты бандит то не оказывай сопротивления при задержании и останешься пожить ещё, в тюрьме конечно. А если оказал сопротивление то пеняй на себя, тебе точно надо отхватить, если выживешь переосмыслишь, если есть чем.

Гость|28.12.2017 15:20|

Гость писал(a):

при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — подчеркнул он.
так ведь уже давно В.В вы закон приняли, что можно и в беременных женщин. и деток ваших псов не слушающихся можно стрелять, ан нет?

Гость|28.12.2017 15:21|

лекторат путина с сирии и донбасса начал возвращаться...

Гость|28.12.2017 15:27|

Гость писал(a):

в плен никого не брать

а как это в международном плане воспримется

а Есть хоть какое-то свежее говнище, в которое еще не вляпалась Россия?

Гость|28.12.2017 15:52|

Гость писал(a):

лекторат путина с сирии и донбасса начал возвращаться...
Ну да, войска-то вывели, вот они и куражаться.

Гость|28.12.2017 15:56|

Гость писал(a):

лекторат путина с сирии и донбасса начал возвращаться...
Что за ЛЕКТОРАТ ? Первый раз слышу .

Гость|28.12.2017 16:55|

Гость писал(a):

не оказывай сопротивления при задержании и останешься пожить ещё,
А если я спьяна окажу некоторое незначительное сопротивление, для дипломатического разговора вспомню только свои, обычно нецензурные - буду уничтожен?

Гость|28.12.2017 16:59|

Опять началось, сколько мы средств народных вколотили в охрану метро и вокзалов, но всё бестолку они теперь в магазинах больших людей взрывают. Оснастим все супермаркеты рамками и оборудованием досмотровым, они нас где нибудь на пляжах или автобусных остановках взрывать будут.

Гость|28.12.2017 17:19|

Гость писал(a):

Опять началось, сколько мы средств народных вколотили в охрану метро и вокзалов, но всё бестолку они теперь в магазинах больших людей взрывают. Оснастим все супермаркеты рамками и оборудованием досмотровым, они нас где нибудь на пляжах или автобусных остановках взрывать будут.
А кто по вашему взрывает? И что мешало в данном случае убить людей? Ведь цель убить как можно больше.

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