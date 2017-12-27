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В стране и мире | В Москве на фабрике открыли стрельбу и захватили заложников

27.12.2017|10:56
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Неизвестный открыл стрельбу в здании фабрики на юго-востоке Москвы и убил человека. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД. По предварительным данным, в результате происшествия также есть раненые.

«Полиция принимает меры по задержанию преступника», — отметили в главке.

По данным источника ТАСС, в здании, где произошла стрельба, несколько человек захвачены в заложники. На место происшествия направлены подразделения спецназа и ОМОН.

Телеграм-канал Hue cообщает, что стрельбу открыл директор фабрики «Меньшевик» на улице Иловайской. Он напал с охотничьим ружьем на посетителей, ранив четверых человек, один из которых скончался. Стрелок скрылся с места происшествия.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.12.2017 11:35|

penzainform.ru писал(a):

стрельбу открыл директор фабрики «Меньшевик»
Скоро всего защищался от противоправных действий государства

Гость|27.12.2017 12:22|

Зато сейчас не как в 90-х, говорите?

Гость|27.12.2017 12:33|

penzainform.ru писал(a):

директор фабрики «Меньшевик» на улице Иловайской.
Отпускнику из иловайского котла даунбасса навеяло название улицы)))

Гость|27.12.2017 12:34|

«Короче говоря, банда,— сказал предприниматель.— У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня». «Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются»,— добавил господин Аверьянов. Предприниматель подтвердил, что применил оружие. «Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению»,— сказал он.

Московское управление Следственного комитета России сообщило, что убитый — охранник. «Бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством,— отмечает СКР.— Подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании».

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