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В стране и мире | Табакова ввели в кому

27.12.2017|11:33
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Врачи ввели народного артиста СССР Олега Табакова в искусственную кому. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Артиста ввели в состояние медикаментозной седации для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Состояние актера и художественного руководителя МХТ имени Чехова оценивается как стабильно тяжелое.

В понедельник стало известно, что самочувствие Табакова резко ухудшилось.

82-летнего Табакова госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. По сообщениям разных СМИ, у него диагностировали заражение крови, актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также экстренно прооперировали.

Олег Табаков исполнил роли в таких фильмах, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит» и «Человек с бульвара Капуцинов».

Источник — lenta.ru
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Гость|27.12.2017 12:06|

Особенно был хорош в роли кота Матроскина

Гость|27.12.2017 12:22|

Побочный эффект : Из за блестящих ролей Шеленберга и Мюллера народ полюбил нацистов .

Гость|27.12.2017 14:45|

Гость писал(a):

Особенно был хорош в роли кота Матроскина
Это не роль.

Имя: Гость
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