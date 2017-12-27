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В стране и мире | Названы зарплаты российских министров

27.12.2017|14:25
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Минфин России впервые опубликовал сведения о средних зарплатах работников федеральных государственных органов, в том числе и министров.

Самая большая зарплата в 2016 году была у министра финансов Антона Силуанова — 1,7 миллиона рублей в месяц. Как уточняет РБК, на нее пришлось 22 процента дохода главы Минфина.

Глава Минэкономразвития получал почти 1,3 миллиона рублей, министр энергетики — около 1,2 миллиона. Меньше миллиона зарплаты в 2016-м указаны у главы МЧС (954 тысячи рублей) и министра промышленности (921 тысяча).

Опубликованные сведения включают информацию о работниках, замещающих государственные должности — в министерствах это только сам министр, добавляет издание. В открытых данных Минфина не указаны зарплаты глав Минобороны, МВД, ФСБ, Службы внешней разведки и российского президента.

В октябре глава государства Владимир Путин продлил снижение на 10 процентов зарплаты высшим государственным чиновникам, в том числе себе. Согласно декларации президента, в 2016 году он заработал 8,8 миллиона рублей.

Силуанов в декларации за 2016-й указал доход 95,4 миллиона рублей. Годом ранее министр задекларировал 34,4 миллиона рублей, его доходы выросли почти в три раза.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.12.2017 14:44|

Не может министр меньше президента зашибать. Трындите китайцам про рождаемость.

Гость|27.12.2017 14:46|

penzainform.ru писал(a):

Самая большая зарплата в 2016 году была у министра финансов Антона Силуанова — 1,7 миллиона рублей в месяц.
Ну почему такой большой отрыв в зарплате? Чем они заслужили? Ну я согласен с зарплатой у министров в 500 тыс в мес. Ну это уж перебор.

Гость|27.12.2017 14:48|

penzainform.ru писал(a):

на нее пришлось 22 процента дохода главы Минфина.
А 78% дохода выиграл в лотереях?

Гость|27.12.2017 14:55|

penzainform.ru писал(a):

1,7 миллиона рублей
penzainform.ru писал(a):
олучал почти 1,3 миллиона рублей
penzainform.ru писал(a):
около 1,2 миллиона
penzainform.ru писал(a):
954 тысячи рублей
И это в месяц, Карл, в месяц... и это легально, а сколько еще мимо.

короче каждый из них зарабатывал в месяц ФЗП среднего бюджетного учреждения с 70-80 сотрудниками! Ой и хороши они правители...

penzainform.ru писал(a):

в 2016 году он заработал 8,8 миллиона рублей.
Бедняга!

Гость|27.12.2017 14:57|

penzainform.ru писал(a):

Силуанов в декларации за 2016-й указал доход 95,4 миллиона рублей. Годом ранее министр задекларировал 34,4 миллиона рублей, его доходы выросли почти в три раза.
Трещина на которой он сидит в кресле не слиплась часом?

Гость|27.12.2017 15:32|

Вот поэтому они так далеки от народа,и уверены,что 7800 рублей это прожиточный уровень

Гость|27.12.2017 16:07|

А в ссср какая зарплата была у министров?

Гость|27.12.2017 16:16|

Не сыпте мне соль на рану, для чего эта информация?? До добра это не приведет. Это узаконенная государственная пирамида.

Гость|27.12.2017 16:18|

Это с каких таких яиц им такое щастье вылупилось?

Гость|27.12.2017 17:12|

... и чо теперь трындеть по Совок, там зарплата Брежнева бала на теперешнем уровне уборщицы из Газпрома ... Тот орденами обвешивался да на охоту ездил ... и не имел плантаций маслинов и замков в Испании, как Димон... Обнаглели совсем такое публиковать, хвалится перед людьми, получающими нищенские зарплаты и пенсии

Гость|27.12.2017 17:20|

Если у работяги 20 000 в месяц, у министра почти в 100 раз больше. А теперь про ссср если рабочий зарплата была 150 рублей в месяц то у Брежнева она была 700 рублей в месяц только в 5 раз.

Гость|27.12.2017 17:23|

Гость писал(a):

трындеть по Совок
Ну ты понял что на лицо сейчас социальная не справедливость.

Гость|27.12.2017 17:26|

у директора завод МЕДПРЕПАРАТОВ Полунина зарплата составляла в 1976 году 382 р 76 коп, а у рабочих 120р, аппаратчики получали до 225 р, ИТР -135-140 р

Гость|27.12.2017 17:35|

1996г. Народ в основном настроен был против коммунистов и победил второй раз Ельцин -- 2017г. народ настроен против олигархов и вектор мнения народа полевел и хочет Грудинина.

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