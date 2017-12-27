Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 дек 2017|17:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  68.23  |  $  57.45
 

В стране и мире | На самом маленьком обитаемом острове уместились только дом и дерево

27.12.2017|15:28
Печать

Остров Джаст-рум-инаф на реке Святого Лаврентия в США оказался меньше Бишоп-рока, считавшегося самым маленьким обитаемым островом в мире. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Площадь острова составляет 306,6 квадратных метров. В 1950 году его приобрела американская семья Сайзленд. Новые владельцы построили там небольшой дачный домик и посадили дерево. На оставшейся площади едва уместились три кресла для пикника, которые разместили перед крыльцом.

Именно Сайзленды назвали остров Джаст-рум-инаф («Как раз уместилось»). До них он назывался Хаб. Джаст-рум-инаф вдвое меньше Бишоп-рока, который сейчас занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький остров со зданием.

Бишоп-рок располагается в Атлантическом океане в 45 километрах от британского полуострова Корнуолл. В XIX веке на нем построили маяк высотой 49 метров.

Помимо размеров, он известен тем, что в 1875 году возле него налетел на риф и затонул немецкий парусный пароход «Шиллер» — самое большое судно того времени. Погибли 335 пассажиров и членов команды.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|27.12.2017 15:39|

penzainform.ru писал(a):

остров Джаст-рум-инаф
моё бунгало

Гость|27.12.2017 16:03|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):

остров Джаст-рум-инаф

моё бунгало

Шалаш на о. Пески?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!