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В стране и мире | Мутко оставил еще один пост

27.12.2017|15:56
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Вице-премьер Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Его сменит Алексей Сорокин, до этого занимавший должность генерального директора оргкомитета. «Я сосредоточусь на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок», — сказал Мутко.

25 декабря Мутко временно оставил пост главы Российского футбольного союза (РФС). Планируется, что он вернется на эту должность спустя шесть месяцев. Временно исполняющим обязанности главы РФС стал генеральный директор организации Александр Алаев.

В декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх. В комитете заявили, что чиновник, будучи министром спорта, отвечал за провалы в борьбе с допингом и поэтому должен нести ответственность.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.12.2017 16:03|

penzainform.ru писал(a):

Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу
вовремя, а то по шапке дадут

Гость|27.12.2017 16:52|

лучше просто путь поститься....пожизненно !

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