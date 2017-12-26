Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|26 дек 2017|17:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  68.54  |  $  57.73
 

В стране и мире | В России предложили понизить градус водки

26.12.2017|10:26
Печать

В России предложили законодательно снизить минимальный градус водки до 37,5 процента. Поправки вступят в силу с 1 июля 2018 года. Об этом во вторник, 26 декабря, пишет газета «Известия».

Это снимет противоречие между законом и ГОСТом, считают авторы инициативы — члены Совета Федерации. Согласно закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта», водка — это напиток, который произведен на основе этилового спирта с крепостью 38–56 процентов.

«В описании особых свойств товара с наименованием места происхождения "Русская водка" сказано, что ее нижняя крепость составляет 37,5 процента», — отметил сенатор Сергей Рябухин и подчеркнул, что юридическую коллизию нужно разрешить с учетом этого факта.

Снижение крепости на законодательном уровне может привести к изменениям в ассортименте. Так, несколько лет назад нелегальные производители для экономии спирта делали водку крепостью в 37,5 градуса, напомнил глава Центра исследований федерального и регионального рынков Вадим Дробиз.

«При этом спрос на нее был колоссальный за счет необычного вкуса. Напиток был более мягким. Производители утверждали, что опьянение от спиртного было более «долгоиграющим» по сравнению с классическим вариантом водки», — отметил он.

13 декабря в Роскачестве заявили, что не выявили контрафактной водки в легальной рознице. Наоборот, более 60 процентов бутылок превосходят требования ГОСТ и могут считаться товаром повышенного качества.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|26.12.2017 10:29|

А что сказал Д.И. Менделеев?

Гость|26.12.2017 10:33|

Самая народная водка в истории России была прозвана в народе "рыковкой", по фамилии председателя Совнаркома Алексея Рыкова. Поллитровая бутылка стоила всего рубль. Качество её было, мягко говоря, неутешительным. "Рыковку" даже называли "полурыковской", настаивая на том, что сам товарищ Рыков (в народе за ним закрепилось клеймо горького пьяницы) в Кремле пьёт водку в 60 градусов, а народу достается разбавленная, 30-градусная.  Со своей "водочной инициативой" Алексей Рыков стал популярным героем анекдотов. Есть, например, такой: "Рыков напился по смерти Ленина по двум причинам: во-первых, с горя, а во-вторых, от радости".

Гость|26.12.2017 10:37|

— Не скажите, Филипп Филиппыч. Все утверждают, что новая очень приличная. Тридцать градусов.

— А водка должна быть СОРОК градусов, а не тридцать — это во-первых. А во-вторых, Бог знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придёт в голову?(С)

Гость|26.12.2017 10:42|

не трогайте святое! ироды!

Гость|26.12.2017 10:42|

— Всё, что угодно.

— И я того же мнения.

Гость|26.12.2017 10:43|

В целях борьбы за трезвый образ жизни предлагаю ежегодно понижать максимальный градус водки на 1%, до тех пор пока в ней не останется одна вода.

Гость|26.12.2017 10:44|

penzainform.ru писал(a):

В России предложили законодательно снизить минимальный градус водки до 37,5 процента. Поправки вступят в силу с 1 июля 2018 года.
... депутатам явно нечем заняться...

Гость|26.12.2017 10:47|

почему нечем? градус уменьшится, а цена останется прежней - это какие же деньги за простую воду...

Гость|26.12.2017 10:51|

Не понимаю зачем вообще эту водку пить? Она же горькая и голова после нее болит.

Гость|26.12.2017 10:52|

зачем? сиди пока на горшке ровно и пей свою колу, мал еще))

Гость|26.12.2017 10:59|

Травитесь хоть 37, хоть 40-градусной. Сами себя травите, придурки.

Гость|26.12.2017 11:02|

маленькое уточнение, государство травит...

Гость|26.12.2017 11:03|

Водку и так пить нельзя - она вся травлёная, а тут ещё и противная будет. Дело не в градусах - все прекрасно знают, что дело в том, сколько выпить. Можно и пивом до синих помидоров обпиться.

Гость|26.12.2017 11:07|

penzainform.ru писал(a):

13 декабря в Роскачестве заявили, что не выявили контрафактной водки в легальной рознице. Наоборот, более 60 процентов бутылок превосходят требования ГОСТ и могут считаться товаром повышенного качества.
Ох уж эти сказочки, ох ух уж эти сказочники(С)... А может у нас и чиновники взятки брать перестали и сельская медицина ожила?

Гость|26.12.2017 11:11|

Для тех кто не понял...понижения градуса - это дополнительный налог на водку. РАДУЙТЕСЬ РОССИЯНЕ!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!