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В стране и мире | Названы две версии ДТП с въехавшим в переход автобусом

26.12.2017|10:29
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В настоящее время рассматриваются две версии ДТП у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, в ходе которого пассажирский автобус въехал в подземный переход. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«В ходе проверки рассматриваются следующие версии произошедшего: водитель не справился с управлением, неисправность транспортного средства», — уточнили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в настоящее время водитель задержан, с ним работают сотрудники полиции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, также привлечены представители других оперативных служб города.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением, когда пытался перепарковаться. «Он стоял на месте, хотел перепарковаться, однако не справился с управлением и съехал в переход», — пояснил собеседник агентства.

При этом, как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, в момент аварии водитель был трезв. Собеседник агентства также подчеркнул, что водитель не является мигрантом.

Ранее сообщалось, что авария произошла на Кутузовском проспекте возле станции метро «Славянский бульвар». По последним данным, в результате 5 человек погибли, еще 15 пострадали.

Источник — lenta.ru
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