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В стране и мире | Мутко оставил РФС

26.12.2017|09:17
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Вице-премьер Виталий Мутко на время оставит должность президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС на шесть месяцев. Исполняющим обязанности президента на этот срок стал генеральный директор организации Александр Алаев.

В декабре сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане из-за скандала с махинациями с допинг-пробами. Вынося этот вердикт, МОК также пожизненно отстранил Мутко от всех мероприятий под эгидой организации. В комитете заявили, что чиновник, будучи министром спорта, отвечал за провалы в борьбе с допингом и поэтому должен нести ответственность.

Мутко был избран президентом РФС в сентябре 2015 года сроком на один год, а затем переизбран в 2016 году на четыре года. Алаев с 2013 года занимает пост генерального директора РФС.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.12.2017 09:51|

Какая отвратительная рожа - классика жанра.

Хоть кто-то его подвинул.

Гость|26.12.2017 09:58|

Жируют министерства за счет налогов с населения. а этот со своей полутора сотенной свитой на халяву сопровождают команды за рубеж. Видимо стыд шерстью зарос. Товарищ ему ЧУБАЙС, ТЬФУ.

Гость|26.12.2017 10:27|

penzainform.ru писал(a):

Вице-премьер Виталий Мутко на время оставит должность президента Российского футбольного союза (РФС).
Гнать Мутка нужно из правительства и из РФС, а не "приостанвливать" его вредительскую деятельность.

Гость|26.12.2017 10:28|

Президент, Ген.директор, десять Исполнительных директоров, десять Директоров по..., у каждого по десять Замов по...

Что делают все эти люди? Чем они занимаются?

Гость|26.12.2017 10:39|

1996г. «Голосуй сердцем!», обходя проблемы экономики, преступности, идеологию и прочие тяжелые проблемы, которые могли напомнить избирателям, почему они не любят Ельцина. ------- 2017г. Кремль выдвинул лозунги: «прекрасная Россия будущего» «Россия, устремлённая в будущее». Рекомендовано правительству до выборов раздражающий фактор не вносить (новые налоги, например).

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