Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|25 дек 2017|17:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
0oC
Завтра | Облачно |
  69.09  |  $  58.20
 

В стране и мире | Российским бобслеистам запретили использовать красный цвет на Олимпиаде

25.12.2017|15:17
Печать

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил против того, чтобы российские бобслеисты использовали бобы красного цвета. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко, передает ТАСС.

«У МОК к нашему варианту формы возникли некоторые замечания. Так, в наших завитушках на комбинезонах спортсменов международные чиновники разглядели русские мотивы. Также нас попросили, чтобы цвет бобов не был таким красным, как на российском флаге. Поэтому мы сделаем их немного бордовыми», — сказал Пархоменко.

Российские саночники выступят на ОИ-2018 в комбинезонах бургундского цвета. По словам начальника команды Артема Петракова, дизайн формы уже утвержден МОК.

24 декабря чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда признался, что его «дико заводит» запрет на национальный флаг на зимних Олимпийских играх 2018 года. Фигурист также возмутился теми, кто считает спортсменов, решивших выступать под нейтральным флагом, дезертирами.

20 декабря стало известно, что на форме россиян разрешено сочетание только двух цветов, отдельные элементы экипировки также могут содержать триколор. Цветовая гамма должна быть темнее, чем на флаге России.

5 декабря МОК вынес решение о запрете сборной России участвовать в ОИ-2018. Выступить под олимпийским флагом смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к российской допинговой системе.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|25.12.2017 15:25|

penzainform.ru писал(a):

(МОК) выступил против того, чтобы российские бобслеисты использовали бобы красного цвета
пусть будет голубой цвет

Гость|25.12.2017 16:52|

penzainform.ru писал(a):

Фигурист также возмутился теми, кто считает спортсменов, решивших выступать под нейтральным флагом, дезертирами.
Да цвета ЛГБТ наденьте и сразу там своими станете. А тут под чужими флагами вы не нужны. Вас народ России кормил

Гость|25.12.2017 17:26|

Лучше пусть сделают чёрного цвета с рожей разьяренного медведя. Это будет лучше смотреться. Все равно будем болеть за своих, а какого там цвета будет боб - без разницы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!