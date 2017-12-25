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В стране и мире | Мощный тайфун погубил сотни человек на Филиппинах

25.12.2017|13:50
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Тропический шторм на юге Филиппин за два дня унес жизни более 200 жителей, мощными потоками воды и оползнями полностью смыло несколько деревень. В эпицентре шторма оказался остров Минданао, сообщает The Guardian.

Тайфун «Тембин», который местные жители называют «Винта», начал набирать скорость на юго-востоке Филиппинского архипелага во второй половине дня в субботу. В понедельник скорость ветра достигла 105 километров в час, отдельных порывов — 145 километров. Ранее сообщалось о 100 погибших и десятках пропавших без вести. В понедельник, 25 декабря, местная полиция сообщила о 135 погибших в северной и 65 в центральной части острова Минданао.

В горных районах мощные потоки дождевой воды унесли за собой дома и людей, сообщил мэр города Сибуко. «Происходящее особенно ужасно из-за того, что до Рождества остались считанные дни, но ситуация находится вне нашего контроля», — добавил он.

Местные власти винят в трагедии работы по лесозаготовке в горных районах. «Мы все еще ищем подтверждения информации о деревнях, погребенных под оползнями», — добавил представитель власти в городе Табод. Он также заявил, что обрывы линий электропередач значительно осложняют действия спасателей.

По сообщениям синоптиков, тайфун направляется на север. Во Вьетнаме спасатели готовятся к эвакуации одного миллиона жителей прибрежных районов на юге страны, сообщает информационное агенство «Синьхуа».

Ежегодно на Филиппины обрушиваются в среднем от 20 тайфунов, от них страдают в основном беднейшие слои населения. В прошлый четверг на Филиппинах из-за штормового ветра затонул паром, сообщалось о пяти погибших. На прошлой неделе 46 человек стали жертвами во время тайфуна в центральной части Филиппин. Год назад от тайфуна «Нина» пострадали около 40 миллионов филиппинцев.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.12.2017 14:29|

penzainform.ru писал(a):

«Происходящее особенно ужасно из-за того, что до Рождества остались считанные дни, но ситуация находится вне нашего контроля»,

Это божий промысел.

Имя: Гость
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