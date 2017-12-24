24.12.2017 | 13:26

Инициативная группа из 520 человек выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты России, передает ТАСС.

Полонский на собрании в спорткомплексе «Крылатское» коротко изложил свою программу, пишет агентство. Предприниматель предложил относиться к России как к масштабному девелоперскому проекту.

«Сегодня у нас должно быть развитие. Есть такая профессия — развиватель, — сказал бизнесмен. — Политики за ХХ век показали, что они не способны привести мир к более менее равноправному положению, предприниматели же более прагматичны, они не заинтересованы в создании конфликтов».

Как отмечает ТАСС, на заседание по выдвижению Полонского, которое прошло «весьма бурно», пришли в основном пожилые женщины. Бизнесмену, пишет агентство, приходилось перекрикивать сторонников: «Если мы не можем себя прилично вести, что мы тогда требуем от страны?» По словам Полонского, он намерен сдать документы в ЦИК 24 декабря.

Также 24 декабря инициативная группа граждан поддержала выдвижение в президенты РФ журналиста Олега Лурье. Об этом сообщил в своем Facebook. По словам Лурье, основа его программы — «борьба с жуликами и ворами»: «Жулики и воры – это и Навальный, который обманывает тысячи граждан, зная, что не имеет права баллотироваться по закону, но при этом успешно собирающий большие деньги «на выборы». Жулики и воры – это сотни чиновников, находящихся у власти, но при этом каким-то образом имеющие роскошные особняки».

Выборы президент РФ пройдут в марте 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин объявил о своем намерении участвовать в них 6 декабря. Также на выборы планируют пойти депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон.