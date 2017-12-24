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В стране и мире | Полонского выдвинули в президенты России

24.12.2017|13:26
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Инициативная группа из 520 человек выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты России, передает ТАСС.

Полонский на собрании в спорткомплексе «Крылатское» коротко изложил свою программу, пишет агентство. Предприниматель предложил относиться к России как к масштабному девелоперскому проекту.

«Сегодня у нас должно быть развитие. Есть такая профессия — развиватель, — сказал бизнесмен. — Политики за ХХ век показали, что они не способны привести мир к более менее равноправному положению, предприниматели же более прагматичны, они не заинтересованы в создании конфликтов».

Как отмечает ТАСС, на заседание по выдвижению Полонского, которое прошло «весьма бурно», пришли в основном пожилые женщины. Бизнесмену, пишет агентство, приходилось перекрикивать сторонников: «Если мы не можем себя прилично вести, что мы тогда требуем от страны?» По словам Полонского, он намерен сдать документы в ЦИК 24 декабря.

Также 24 декабря инициативная группа граждан поддержала выдвижение в президенты РФ журналиста Олега Лурье. Об этом сообщил в своем Facebook. По словам Лурье, основа его программы — «борьба с жуликами и ворами»: «Жулики и воры – это и Навальный, который обманывает тысячи граждан, зная, что не имеет права баллотироваться по закону, но при этом успешно собирающий большие деньги «на выборы». Жулики и воры – это сотни чиновников, находящихся у власти, но при этом каким-то образом имеющие роскошные особняки».

Выборы президент РФ пройдут в марте 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин объявил о своем намерении участвовать в них 6 декабря. Также на выборы планируют пойти депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.12.2017 14:20|

Без него в России никак!!! Я больше никогда не буду отправлять сообщения!!! Цензура на страже закона!!!

Гость|24.12.2017 14:32|

Бедная, обездоленная Россия!

Народ России подвергается наказаниям в виде Полонского, Поклонской, Собчак, Жириновского, Гордон и т.п. за безбашенность и вольнодумство!

Гость|24.12.2017 14:38|

Гость писал(a):

Бедная, обездоленная Россия!

Народ России подвергается наказаниям в виде Полонского, Поклонской, Собчак, Жириновского, Гордон и т.п. за безбашенность и вольнодумство!

Орать с дивана все горазды и и уж тем более точно знают как правильно управлять страной.

Имя: Гость
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