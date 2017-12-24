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В стране и мире | Отстраненная от Олимпиад россиянка вышла на тропу войны

24.12.2017|14:06
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Российская саночница Татьяна Иванова подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) после решения Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить спортсменку от участия в Олимпиадах. Об этом Иванова сообщила в Instagram.

«В понедельник мое дело будет направлено в CAS, мы обжалуем любое решение и пойдем до конца, сколько бы это ни длилось. Мы добьемся своего и оставим свои медали при себе. Воины не сдаются, воины идут до конца! И побеждают!» —заявила Иванова.

Саночница также отметила, что наказание МОК безосновательно: «Доказательств моих нарушений нет. Я не употребляла допинг ни в каких вариантах, никогда, мой принцип: честный и чистый спорт, я просто не могла подвести тех людей, которые со мной работали, верили в меня».

МОК 22 декабря лишил Иванову и Альберта Демченко серебряных медалей Олимпийских игр в Сочи. Санкциям также подверглись еще девять спортсменов. Все они признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

В общей сложности российская сборная потеряла 12 медалей домашних Игр и первое место в общекомандном зачете.

Источник — lenta.ru
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