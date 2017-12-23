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В стране и мире | Таец пропустил свою кремацию

23.12.2017|12:33
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Житель Бангкока Сакорн Сачива (Sakorn Sachiwa) вернулся домой спустя семь месяцев после кремации якобы своего тела. Об этом сообщает The Independent.

Таец считался без вести пропавшим, а позднее власти якобы обнаружили его тело в одной из арендованных бангкокских квартир. Труп отправили на кремацию, а семье выдали свидетельство о смерти. Спустя семь месяцев Сачива вернулся домой, чем шокировал своих родственников.

Сводный брат Сачивы выражал беспокойство, когда семье показали фотографии трупа: у него были все зубы, несмотря на то, что у потерянного тайца не хватало двух передних.

В момент встречи с Сачивой его племянники несколько раз потрогали его, чтобы убедиться, что он не призрак. Оказалось, что все это время он работал на рыболовном судне на юге Таиланда. Вернувшийся мужчина намерен оспорить решение властей о том, что он умер. Кому принадлежало тело кремированного, до сих пор не известно.

Источник — lenta.ru
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