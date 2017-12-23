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В стране и мире | Россиянам посоветовали оставлять поменьше личной информации в соцсетях

23.12.2017|10:27
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Министерство связи и массовых коммуникаций России рекомендует жителям страны не распространять избыточную информацию о себе в социальных сетях. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Волин, передает ТАСС.

Волин рассказал, что Минкомсвязи разработало рекомендации с целью повышения медиаграмотности граждан страны.

Он отметил, что концепция строится на таких вещах, как умение пользоваться Интернетом и находить необходимую для себя информацию, а также умение отличать верифицированные источники информации от неверифицированных, обучение родителей средствам родительского контроля и предупреждение детей об опасностях в Интернете.

«Четвертое касается и детей, и родителей: обучение, что не надо распространять личную информацию о себе в соцсетях в Интернете, потому что мы знаем, что очень часто и дети, и взрослые становятся жертвами преступных посягательств как раз в результате того, что они сами подсказали преступникам и злоумышленникам», — сказал Волин.

Также Волин затронул тему развития у граждан здорового скептицизма. «Правило редактора: сомневайся во всем и проверяй все... Мы, когда в магазин приходим, первым делом смотрим срок действия продукции. Вот мы пытаемся обучить население, что прежде, чем вы что-то прочли в Интернете, посмотрите, что является источником этого», — заключил он.

19 декабря представитель московского Управления вневедомственной охраны Сергей Тумин заявил, что Росгвардия рекомендует не выкладывать в социальные сети фотографии из отпуска для защиты от квартирных краж в новогодние праздники. «Как показывает практика, пик квартирных краж приходится на новогодний период, когда многие жители столицы покидают на длительный срок свои квартиры, уезжая за город или в отпуск», — заявил он.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.12.2017 11:06|

Все правильно, нечего много о себе оставлять. Только ФИО, адрес прописки, место работы, группу крови. И ВСЕ!!! Будьте сознательны.

Гость|23.12.2017 13:13|

Биометрическая диверсия ! ГосДума сдает банкам личные данные граждан и саму возможность получения госуслуг,опаснейший законопроект № 157752-7, “о создании механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации”. Данный законопроект предписывает обязательную биометрическую идентификацию для всех клиентов банков-т.е., всех граждан РФ, которые попытаются оплатить налоги, услуги ЖКХ, зарегистрировать ООО и т.п. Биометрические данные россиян будут храниться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) – и, при необходимости, могут быть использованы для блокировки любой финансовой активности человека а также для перекрытия ему доступа к госуслугам .

Гость|23.12.2017 14:06|

Хитро выдуманные уже давно не показывают своих оркоподобных жен рядом с собой и по отдельности . Не хотят, чтобы спрашивали "это твоя мама?".

Гость|23.12.2017 15:21|

Гость писал(a):

и, при необходимости, могут быть использованы для блокировки любой финансовой активности человека а также для перекрытия ему доступа к госуслугам
кааанешна! очень прогрессивно! не рубить же топором на эшафоте или финкой в подворотке - это - фи- не гигиенично и заставляет много убирать-подчищать. а тут - кислород ненужному (пласту, касте, роду-племени) перекрыл - сам подохнет. при какой нить накладке - всегда объяснение готово - технический сбой онлайн-кассирования рабов. согласитесь - красиво же!

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