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В стране и мире | Россия потеряла еще две медали Олимпиады в Сочи

23.12.2017|11:05
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Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российских саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову серебряных медалей Олимпийских игр 2014 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмены были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Санкциям также подверглись еще девять россиян: конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов, лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева, бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин, хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина. Все они пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

Демченко занял второе место в личном первенстве. Вместе с Ивановой он завоевал серебро в смешанной эстафете.

Решение было принято по итогам расследования независимой комиссии МОК под руководством Денниса Освальда. В ноябре Россия потеряла еще 10 медалей Сочи-2014 и лишилась первого места в общекомандном зачете.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. На соревнования смогут попасть только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.12.2017 13:49|

Эт так и все потеряем. Пора лить свои.

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