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В стране и мире | Названы причины ощущения россиянами высокой инфляции

23.12.2017|10:47
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1» назвала причины, по которой россиянам кажется, что цены в стране сильно растут. Видео доступно на YouTube-канале «Россия 24».

«Мы очень долго жили в условиях высокой инфляции, и людям сложно поверить, что инфляция будет низкой. Второе — все-таки люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти все равно есть уровень цен, который был, допустим, еще два года назад», — сказала Набиуллина.

«И третье — товары ежедневных покупок, прежде всего, плодово-овощная продукция. Там цены в течение года очень колеблются, и люди, конечно, замечают рост цен больше, чем снижение цен, или когда цены меньше растут», — добавила глава Банка России.

В ноябре Набиуллина рассказала депутатам Госдумы об инфляции и стоимости продуктов для блюд новогоднего стола в 2017 году. Ингредиенты для приготовления салата оливье подорожали на 1,2 процента, до 312 рублей. Продукты для селедки «под шубой» подешевели за год на 0,9 процента, до 150 рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.12.2017 11:33|

Надо бы транквелизаторы, тогда бы не ощущали.

Гость|23.12.2017 11:46|

А знаете, что? ;) Вот ежели ходить в магазины и ничегошеньки не покупать , то цены очень даже нормальные! Но, стоит, хоть, что-нить... и тут полный..набиулинец!

Гость|23.12.2017 11:50|

нам еще кажется что зарплата осталась прежней, на самом деле она резко выросла...

Гость|23.12.2017 12:45|

Инфляция нет,по Набиуллиной,не выросла!

Вырастут на 30(!)% оклады у судей и прокуроров,и ...старость в радость пенсии составят 6- ти значную цифру!

У вас ещё остались сомнения насчёт вождя?

Плевать он хотел на то, что 5 часть населения ниже черты бедности,а опричникам- которые,зачастую,получают место по наследству - всё!

Гость|23.12.2017 13:51|

А все ощущения в пустом кошельке.

Гость|23.12.2017 13:59|

Эльвира Сахипзадовна, гораздо проще снять розовые очки самой, чем надеть их на всех...

Гость|23.12.2017 15:12|

время течёт - мало что меняется. умерли или омаразмели заряжальщики воды и рассасыватели всех проблем от их строго взгляда... появились отгаррипоттеренные феи с девизом "не верь глазам своим"...

Гость|23.12.2017 16:55|

С её доходами инфляция не страшна. Они не могут понять население, считающее каждую копейку из-за своей нищеты.

Гость|23.12.2017 17:16|

из статьи понял, что врёт эта Наибуллина как сивый мерин.

Имя: Гость
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