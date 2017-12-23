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В стране и мире | Кемеровским семиклассникам задали написать сочинение по эротическому рассказу

23.12.2017|11:32
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В городе Кемерово учительница задала ученикам седьмого класса гимназии № 1 прочитать рассказ с эротическим содержанием и написать по нему сочинение. Об этом сообщает портал Vse42.

Родители учеников обнаружили, что их детям было задано произведение «Коллекционная вещь» писателя Тибора Фишера. Ознакомившись с книгой и обнаружив в ней сцены интимного содержания, родители запретили читать произведение своим отпрыскам.

Также они обратились к учительнице с просьбой объяснить ситуацию. Педагог ответила, что собирается с учениками благодаря произведению «рассматривать понятие вечности искусства и цикличности времени». Также она указала, что все школьники, обучающиеся по учебнику Рыбченковой, изучают Тибора Фишера.

В пресс-службе администрации Кемерова заявили, что городское управление образования создало комиссию, которая будет разбираться в ситуации.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.12.2017 11:44|

penzainform.ru писал(a):

прочитать рассказ с эротическим содержанием и написать по нему сочинение.

Выгнать

Гость|23.12.2017 11:55|

Гость писал(a):

Выгнать
За то, что учит по учебнику, одобренному министерством? Неправомерно.

Гость|23.12.2017 12:03|

Почитал сие творение 10 минут. Больше не хватило. За такую литературу нужно выгнать всех, кто одобрил для 7-класса учебник Рыбченковой, а саму ее окунуть в чан с г..м, туда же и писателя недоделанного.

Гость|23.12.2017 12:22|

Гость писал(a):

Выгнать
Ну и пошел отсюда.

Гость|23.12.2017 12:44|

Гость писал(a):

За то, что учит по учебнику, одобренному министерством?

Из за таких исполнительных учителей мы не знаем истории, языка культуры. гнать.

Гость|23.12.2017 13:28|

Гость писал(a):

Почитал сие творение 10 минут.

Что бы самостоятельно сделать выводы, где ознакомиться с сим говном?

Гость|23.12.2017 13:32|

Гость писал(a):

Что бы самостоятельно сделать выводы, где ознакомиться с сим говном?
в интернете

Гость|23.12.2017 14:16|

Те, кто не имеет стажа работы в школе, но пытаются учить учителей, тоже что-то там гордо пишут типа учебников. Давно пора принять ограничение от таких методистов и их творений.

Гость|23.12.2017 16:49|

Гость писал(a):

Те, кто не имеет стажа работы в школе,

Вот ещё одна претендует прививать нам западные ценности.

Собчак будет от партии "Гражданская инициатива", в которую она вступила сегодня.

Сообщается, что телеведущая решила придерживаться европейского подхода к жизни и уравнять школьную российскую программу с европейской. Например, ввести предмет о сексуальном воспитании. Также Собчак предлагает отменить закон о гей-пропаганде.

Гость|23.12.2017 16:56|

Гость писал(a):

Сообщается, что телеведущая решила придерживаться европейского подхода к жизни и уравнять школьную российскую программу с европейской. Например, ввести предмет о сексуальном воспитании. Также Собчак предлагает отменить закон о гей-пропаганде.
эту крокодилицу используют в качестве красных флажкой - идёт облава на волк... то есть волеизъявляльщиков - свободен узкий коридорчик к крёсному отцу под крышу

Гость|23.12.2017 17:06|

Не,нужно же,как-то,педофилов сажать?!А,для этого,необходимо развращать малолеток!

Гость|23.12.2017 17:07|

Гость писал(a):

Например, ввести предмет о сексуальном воспитании.
в целом это здравая мысль. Может тогда уменьшится количество 15-летних, внезапно забеременвших школьниц.

Гость|23.12.2017 17:23|

Гость писал(a):

Вот ещё одна претендует прививать нам западные ценности.
В моем комментарии нет о западных ценностях ни слова. Проспись.

Гость|23.12.2017 17:29|

Какой ужас! Теперь психике школьников нанесен непоправимый урон. Их больше не вернуть в наш мир.

Гость|23.12.2017 17:30|

Ну а учитель причём? Опять крайнюю нашли, и главное, новость так преподносят, как будто эта учительница чуть ли не сама это рассказ написала. Кто учебник этот одобрил для школьной программы? Учительница?

Имя: Гость
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