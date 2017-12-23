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В стране и мире | Девять человек в Москве помогали террористам с документами и попались ФСБ

23.12.2017|13:24
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Девять человек, работавших в так называемом центре помощи мигрантам, задержаны за оформление документов нелегалам. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел пресечена противоправная деятельность участников этнической группы, причастных к организации канала легализации в РФ незаконных мигрантов из Центрально-Азиатского региона (ЦАР), в том числе сторонников международных террористических организаций», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Участники группы вели свою деятельность под эгидой одного из центров помощи мигрантам, оказывающих юридические консультации по вопросам миграции.

В ходе операции были ликвидированы две подпольные лаборатории, оснащенные спецоборудованием для изготовления поддельных документов. Изъято большое количество бланков и изготовленных паспортов граждан государств ЦАР, патентов, миграционных карт, водительских удостоверений, дипломов о высшем образовании, медицинских, трудовых книжек и других документов учета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.12.2017 13:32|

penzainform.ru писал(a):

работавших в так называемом центре помощи мигрантам, задержаны за оформление документов нелегалам
Всех их в Сирию и десантировать без парашута.

Имя: Гость
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