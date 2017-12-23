Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|23 дек 2017|17:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.13  |  $  58.32
 

В стране и мире | Британскую принцессу из-за броши заподозрили в расизме

23.12.2017|12:49
Печать

Британская принцесса Мишель Кентская появилась на Рождественском обеде в Букингемском дворце с брошкой в виде чернокожего мужчины в поварском колпаке. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает The Guardian.

Это вызвало негодование пользователей соцсетей, которые сочли подобное украшение проявлением расизма и оскорблением невесты принца Гарри, актрисы Меган Маркл, мать которой афроамериканка.

Мишель Кентская извинилась за появление в «расистской броши». Ее представитель сообщил, что принцесса получила это украшение в подарок и много раз носила его до этого.

Это уже не первое обвинение в расизме в адрес принцессы Кентской. В 2004 году в одном из нью-йоркских ресторанов она сделала замечание посетителям заведения за шумное поведение. По словам очевидцев, женщина посоветовала им «убираться обратно в колонии». Впоследствии она отрицала произошедшее, заявив, что «очень любит этих людей».

Мишель Кентская — супруга двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы Второй. Как отмечает издание, до замужества будущую принцессу звали Мария Кристина фон Рейбниц, ее отец был офицером СС.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!