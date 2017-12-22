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В стране и мире | Деревню для котиков построят в Турции

22.12.2017|14:56
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Деревню для котов, способную вместить 200 животных, построят в турецком иле (провинции) Чанаккале. Об этом сообщает Hurriyet.

Поселение займет 600 квадратных метров неиспользуемой земли. Перед тем как разместить в нем бездомных животных, их обследуют в муниципальном приюте и стерилизуют. Специальный персонал будет ежедневно обеспечивать котов водой и едой.

Проект нацелен на улучшение условий жизни кошек, живущих на улицах. Желающие завести домашнего питомца смогут приехать в деревню и выбрать себе котика.

Как передает Haberturk, домики в поселении возведут в виде бунгало на одного или нескольких животных. Между ними сделают удобные для котов проходы. На территории деревни также будут игрушки. Активисты отмечают, что в случае успеха проект можно будет распространить и на другие регионы.

В октябре сообщалось про пятилетнего мальчика, который наряжается в костюмы супергероев и помогает бездомным кошкам в американском городе Филадельфия. В мае стало известно, что в одной из ветеринарных клиник Дублина (Ирландия) открылась вакансия обнимателя котов, которые попали туда на лечение.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.12.2017 15:05|

penzainform.ru писал(a):

В мае стало известно, что в одной из ветеринарных клиник Дублина (Ирландия) открылась вакансия обнимателя котов, которые попали туда на лечение.
почем оклад обнимателя котов ?

Гость|22.12.2017 15:17|

Кошка была любимым животным Пророка Мухаммеда

Гость|22.12.2017 22:46|

Очень хорошая новость))),прочитав её обняла своих домашних питомцев и улыбаясь подумала,что есть в мире счастье)))

Гость|22.12.2017 23:31|

Это очень важное событие

Гость|22.12.2017 23:53|

Эта новость лучше,чем новости о непонятных малоимущих ,которые сходили на ёлку и которые получили продуктовые наборы.

Имя: Гость
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