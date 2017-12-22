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В стране и мире | Белоруссия легализовала биткоин

22.12.2017|15:59
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который официально разрешает все криптовалюты, майнинг и операции с ними. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщает агентство БЕЛТА.

«Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области», — заявил Лукашенко.

Декрет не предполагает никаких ограничений к операциям по созданию, размещению, хранению, отчуждению, обмену токенов, а также деятельности криптобирж и криптоплатформ. «Деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов, осуществляемая физическими лицами, не является предпринимательской деятельностью, а токены не подлежат декларированию», — отмечается в сообщении. До 2023 года майнинг, создание, приобретение и отчуждение токенов не будут облагаться налогами.

Основные положения декрета вступят в силу через три месяца после его опубликования.

28 декабря в России пройдет презентация законопроекта о регулировании криптовалют, документ может быть принят до конца марта 2018 года.

В целом российские власти настороженно относятся к идее использования цифровых денег. По мнению президента Владимира Путина, они должны быть узаконены, но с ограничениями. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступает категорически против легализации в стране частных валют.

В октябре депутаты Верховной Рады Украины уже предложили законопроект о легализации оборота криптовалют в стране.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.12.2017 18:48|

И поэтому он резко обвалился!?

Гость|22.12.2017 19:27|

Легализация означает возможность контролировать. А в России напомните кто президент Путин или Набиулина?

Имя: Гость
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