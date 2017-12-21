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В стране и мире | Руководство завода РКС осуждено за хищение выделенных на Глонасс 400 миллионов

21.12.2017|09:12
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Останкинский суд Москвы приговорил к лишению свободы руководителей Завода ракетно-космического приборостроения АО «Российские космические системы» (РКС) и руководителей ЗАО «Меркурий» за хищение почти 400 миллионов рублей, выделенных на постройку спутников «Глонасс-М». Об этом сообщает ТАСС.

Игорь Крылов, Виталий Толмачев, Александр Поляков и Алексей Диордица признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Признавший вину Крылов лишен свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима. Остальные, частично признавшиеся в преступлении, получили по четыре года.

В 2015 году в Лефортовский суд Москвы было направлено уголовное дело о хищении 82 миллионов рублей из средств федерального бюджета. Следствие установило, что с 2006 по 2010 год организация, занимающаяся космическим приборостроением и информационными системами, заключила четыре договора с внешней компанией, однако условия договоров не выполнялись, а потраченные по ним средства были распределены между соучастниками.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.12.2017 09:43|

penzainform.ru писал(a):

Признавший вину Крылов лишен свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима. Остальные, частично признавшиеся в преступлении, получили по четыре года.

Бабушка нашла кошелек с 1000 руб. посадили как за кражу. Омнистия скоро, а 400 мильЁнов где теперь?

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