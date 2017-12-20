В угольной шахте «Есаульская» в Новокузнецке произошел обвал горной породы. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах в среду, 20 декабря.
«Трое [горняков] отрезаны от выхода, обстоятельства выясняются», — отметил он.
В момент ЧП под землей находились 99 человек, сообщает ТАСС. Обвал произошел в вентиляционном штреке на глубине 300 метров.
На месте работают два отделения горноспасателей.
В сентябре один человек погиб при обвале породы в нефтешахте «Яреганефть» в Коми, принадлежащей «Лукойл». Тело горняка подняли на поверхность.
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