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В стране и мире | В Кузбассе обрушилась шахта с сотней горняков

20.12.2017|16:50
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В угольной шахте «Есаульская» в Новокузнецке произошел обвал горной породы. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах в среду, 20 декабря.

«Трое [горняков] отрезаны от выхода, обстоятельства выясняются», — отметил он.

В момент ЧП под землей находились 99 человек, сообщает ТАСС. Обвал произошел в вентиляционном штреке на глубине 300 метров.

На месте работают два отделения горноспасателей.

В сентябре один человек погиб при обвале породы в нефтешахте «Яреганефть» в Коми, принадлежащей «Лукойл». Тело горняка подняли на поверхность.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.12.2017 17:28|

а вы ноете в пензе плохо

Гость|20.12.2017 17:31|

У них зарплата по 150 тыщ, они знают что каждый день как война и может стать последним в жизни.

Гость|20.12.2017 17:32|

Шахтеры - адский труд. Пусть все будут живы.

Имя: Гость
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