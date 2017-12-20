20.12.2017 | 11:24

До конца года в Госдуму и Минздрав России направят предложение наделить врачей неоспоримым правом отказываться от проведения абортов, передает RT в среду, 20 декабря. Проект документа составили по итогам круглого стола в Общественной палате. Инициативу поддержали в Русской православной церкви.

По словам одного из авторов идеи, координатора Общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергея Чеснокова, сейчас врач должен каждый раз писать бумагу. «И ее одобряют только в том случае, если в лечебном учреждении есть другие врачи, которые могут сделать аборт», — пояснил он.

«Мы выступаем за то, чтобы любой врач по соображениям совести имел возможность раз и навсегда отказаться от проведения аборта и при этом не испытывал давления коллег по цеху, чтобы его не осуждали, и была воспринята его позиция», — добавил Чесноков. Сегодня не желающие делать такие операции медики сталкиваются, по словам активистов, с давлением руководства.

В дополнение к этому в ОП предложили законодательно прописать статус эмбриона и плода, находящегося в утробе матери, как второго пациента.

14 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин выступил против запрета абортов, так как в стране ничего нельзя «ломать через колено». Глава государства также рассказал об опасности распространения практики подпольных абортов и поездок женщин в заграничные клиники.

В конце октября Госдума отклонила законопроект о выводе операций по прерыванию беременности из системы обязательного медстрахования. Документ также предусматривал введение штрафов за проведение абортов в частных меучреждениях.