20.12.2017 | 17:18

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об обязательном пенсионном страховании. Документ опубликован в среду, 20 декабря, на официальном портале правовой информации.

Заморозка накоплений продлевается с 2019 до 2020 года. Закон начнет действовать с 1 января 2018 года, отмечается в документе.

11 декабря уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов предложил создать фонд старшего поколения, чтобы выплачивать из него пенсии.

В октябре ЦБ сообщал, что до конца 2018 года в России запустят систему индивидуального пенсионного капитала, которая предполагает сохранение действующего тарифа страховых пенсионных взносов, но сверх этого граждане будут формировать добровольные пенсионные накопления.

Тогда же закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2020 года одобрили обе палаты российского парламента.

Впервые пенсионные накопления россиян заморозили в 2014 году. Тогда власти уверяли, что эта мера временная и продлится не более года. Мораторий касается только тех россиян, кто принял решение передать часть (6 из 22 процентов, которые работодатель отчисляет в Пенсионный фонд России) своих пенсионных сбережений в негосударственные пенсионные фонды. Именно на эти 6 процентов и распространяется мораторий.