20.12.2017 | 16:05

Во всех регионах России произошел массовый сбой в работе кассовых аппаратов в розничных сетях и на автозаправках. Потери ретейлеров могут составить около 2,5 миллиарда рублей. Торговым точкам разрешено проводить расчеты без использования фискального оборудования. Об этом в среду, 20 декабря, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Работать перестали фискальные накопители производителей «Штрих-М», «РР-Электро», «Тринити» и «НТЦ "Измеритель"», отмечается в сообщении ведомства. После устранения нарушения магазины должны будут «сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки».

По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова, от сбоя пострадало порядка девяти процентов рынка российского ретейла. «Оборот, который не поступил в кассы, составил 10 миллиардов рублей, 2,5 миллиарда рублей — недополученная прибыль ретейлеров в этот день», — приводит его слова ТАСС.

На дверях некоторых магазинов «Магнолии» в Москве вывешены объявления о приостановке работы. Сбой в работе фискального оборудования также наблюдается на автозаправках «Газпром нефти».

О неполадках в работе касс сообщил на своей странице в Facebook и совладелец сети по продаже техники и электроники DNS Дмитрий Алексеев. «Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители [Штрих-М-01Ф] и встала торговля», — написал он.

Часть фискальных регистраторов «Штрих-М» «вошли в некорректный режим работы», подтвердил производитель. «В настоящее время 2500 центров технического обслуживания нашей компании и 20 тысяч сервисных инженеров по всей стране занимаются устранением последствий произошедшего сбоя», — говорится в сообщении компании.

Точные причины сбоя пока неизвестны.

С февраля 2017 года все данные о покупках как в обычных, так и в интернет-магазинах должны передаваться в ФНС в режиме онлайн через оператора фискальных данных. Активное внедрение касс нового образца началось еще в сентябре прошлого года. Ретейлеры должны будут окончательно перейти на использование нового оборудования до 1 июля 2018 года.