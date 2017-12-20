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В стране и мире | Масштабный сбой касс в России лишил магазины миллиардов рублей

20.12.2017|16:05
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Во всех регионах России произошел массовый сбой в работе кассовых аппаратов в розничных сетях и на автозаправках. Потери ретейлеров могут составить около 2,5 миллиарда рублей. Торговым точкам разрешено проводить расчеты без использования фискального оборудования. Об этом в среду, 20 декабря, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Работать перестали фискальные накопители производителей «Штрих-М», «РР-Электро», «Тринити» и «НТЦ "Измеритель"», отмечается в сообщении ведомства. После устранения нарушения магазины должны будут «сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки».

По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова, от сбоя пострадало порядка девяти процентов рынка российского ретейла. «Оборот, который не поступил в кассы, составил 10 миллиардов рублей, 2,5 миллиарда рублей — недополученная прибыль ретейлеров в этот день», — приводит его слова ТАСС.

На дверях некоторых магазинов «Магнолии» в Москве вывешены объявления о приостановке работы. Сбой в работе фискального оборудования также наблюдается на автозаправках «Газпром нефти».

О неполадках в работе касс сообщил на своей странице в Facebook и совладелец сети по продаже техники и электроники DNS Дмитрий Алексеев. «Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители [Штрих-М-01Ф] и встала торговля», — написал он.

Часть фискальных регистраторов «Штрих-М» «вошли в некорректный режим работы», подтвердил производитель. «В настоящее время 2500 центров технического обслуживания нашей компании и 20 тысяч сервисных инженеров по всей стране занимаются устранением последствий произошедшего сбоя», — говорится в сообщении компании.

Точные причины сбоя пока неизвестны.

С февраля 2017 года все данные о покупках как в обычных, так и в интернет-магазинах должны передаваться в ФНС в режиме онлайн через оператора фискальных данных. Активное внедрение касс нового образца началось еще в сентябре прошлого года. Ретейлеры должны будут окончательно перейти на использование нового оборудования до 1 июля 2018 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.12.2017 16:29|

penzainform.ru писал(a):

Точные причины сбоя пока неизвестны.
Иностранные комплектующие и иностранное программное обеспечение. Вот и все. Свое то все просрали

Гость|20.12.2017 16:40|

Гость писал(a):

Иностранные комплектующие и иностранное программное обеспечение. Вот и все. Свое то все просрали
Сознательно уничтожили.Был в Пензе на Западной поляне «НИИ «Контрольприбор»,а теперь нет убили,а там делали в том числе БИС,то что сейчас называют процессором.

Гость|20.12.2017 16:47|

Путин хотел собрать еще больше налогов с россиян, поэтому ввел онлайн кассы, но мозги давно утекли из России на Запад, поэтому грамотно обслужить эти новые технологии в России просто некому.

Поэтому бизнес опять уйдет в тень, чтобы хоть как-то выжить.

Ха-ха -- путина опять кинут на бабосы...

Гость|20.12.2017 17:00|

Гость писал(a):

Путин хотел собрать еще больше налогов с россиян, поэтому ввел онлайн кассы, но мозги давно утекли из России на Запад, поэтому грамотно обслужить эти новые технологии в России просто некому.

Поэтому бизнес опять уйдет в тень, чтобы хоть как-то выжить.

Ха-ха -- путина опять кинут на бабосы...

Идиот,это называется программная "закладка" и делаются такие вещи под контролем и при содействии спецслужб.Например случайно или не случайно ,попавшее на серверы Майкрософт обновление КВ3133977 для Win 7 выводит из строя компьютеры с материнками ASUS.Сбои на производствах или по другому технологические диверсии бывают в разных странах мира ,где используется иностранная компонентная база,ПО.

Гость|20.12.2017 17:05|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Точные причины сбоя пока неизвестны.
Иностранные комплектующие и иностранное программное обеспечение. Вот и все. Свое то все просрали
ЗАТОКРЫМНАШ!

Гость|20.12.2017 17:06|

Гость писал(a):

где используется иностранная компонентная база,ПО.
а тебе про то и толкуют...и кто тут идиот?

Гость|20.12.2017 17:17|

Гость писал(a):

ЗАТОКРЫМНАШ!
Не ваш,а наш ,ваш Вашингтон и Тель-Авив.Крым наш был и будет всегда,СССР уничтожили не законно ,вопреки конституции и воли народа.Этим производствам подписали приговор Гарбачёв,Ельцин,Гайдар и Чубайс.

Гость|20.12.2017 17:18|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Иностранные комплектующие и иностранное программное обеспечение. Вот и все. Свое то все просрали
Сознательно уничтожили.Был в Пензе на Западной поляне «НИИ «Контрольприбор»,а теперь нет убили,а там делали в том числе БИС,то что сейчас называют процессором.
Рыжевский заправлял. Разогнал новаторов и сам не потянул. А сейчас шерстомойным заводиком в Ульяновске владеет.

Карташов тоже без дел не остался... Это всё при советах проделали.

Гость|20.12.2017 17:21|

Раз уж ракеты на мультиплексорах с Алиэкспресса падают, так уж торговля на земле и подавно.

Гость|20.12.2017 17:38|

Гость писал(a):

там делали в том числе БИС,то что сейчас называют процессором
Не тот ли это был КР580ВМ80, спизж... позаимствованный у Интела 8080

Гость|20.12.2017 17:40|

Это только начало !

Имя: Гость
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