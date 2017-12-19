Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 дек 2017|19:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.17  |  $  58.61
 

В стране и мире | Претендентка на золото Олимпиады Медведева пропустит чемпионат России

19.12.2017|11:31
Печать

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, 18-летняя Евгения Медведева пропустит чемпионат России. Об этом сообщает ТАСС.

«Следуя рекомендации врачей не форсировать подготовку в период завершающегося восстановления, Медведева пропустит чемпионат России. Данное решение спортсменки и ее тренера Этери Тутберидзе согласовано с федерацией», — объяснил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

В ноябре 2017 года у фигуристки диагностировали трещину плюсневой кости правой стопы. Спортсменка говорила, что сумеет восстановиться к финалу Гран-при, в который она квалифицировалась с победами на двух этапах серии. Однако из-за травмы ей пришлось пропустить турнир.

Чемпионат России станет одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2018 года. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 21 по 24 декабря.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, она дважды выигрывала финалы Гран-при. Фигуристка считается фаворитом Олимпийских игр в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|19.12.2017 12:37|

Она бы и так выиграла. Гении соревнуются с собой.

Гость|19.12.2017 12:59|

Одни тоже выиграли в Сочи лешили медалик.

Гость|19.12.2017 13:14|

Есть она и все остальные, кому надо что-то доказывать.

Гость|19.12.2017 17:12|

Есть куча дармоедов, ничего не производящих и занимающихся фигней за мой счет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!