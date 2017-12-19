19.12.2017 | 16:12

Россияне задолжали за уплату алиментов по содержанию несовершеннолетних детей более 100 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщила судья Верховного суда Татьяна Назаренко, передает «Интерфакс».

«На данный момент общая задолженность составляет более 100 миллиардов рублей», — сказала она, выступая на пленуме Верховного суда.

Взыскание алиментов остается наиболее распространенной категорией дел в сфере семейного законодательства, отметили в суде.

31 октября президент России Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым судебные приставы получили право задерживать должников по алиментам, а также трудоспособных россиян, которые отказываются содержать своих нетрудоспособных родителей.

По итогам 2017 года около 6,8 миллиона россиян, имеющих долги, могут стать потенциально невыездными.