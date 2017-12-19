19.12.2017 | 19:11

Кинофильм «Ирония судьбы, или С легким паром» впервые за 10 лет покажет не Первый канал. 31 декабря лента выйдет на «России 1», рассказала «Ленте.ру» представитель ВГТРК Виктория Арутюнова.

По словам источника «Ленты.ру» на Первом канале, решение связано с правами на показ. Источник на другом федеральном канале пояснил, что согласно договоренностям каналов с «Мосфильмом», владеющим правами на картину, «есть пакет фильмов, который должен ротироваться между каналами, как Евровидение».

Взамен «Иронии судьбы» Первому каналу предоставили фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница», которые в прошлый раз показывала «Россия 1», уточняет собеседник «Ленты.ру».

Распределение касается не только новогоднего эфира, а всего года в целом. В переделе участвуют только Первый канал и «Россия 1».