Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 дек 2017|20:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.17  |  $  58.61
 

В стране и мире | Первый канал отказался от «Иронии судьбы» перед Новым годом

19.12.2017|19:11
Печать

Кинофильм «Ирония судьбы, или С легким паром» впервые за 10 лет покажет не Первый канал. 31 декабря лента выйдет на «России 1», рассказала «Ленте.ру» представитель ВГТРК Виктория Арутюнова.

По словам источника «Ленты.ру» на Первом канале, решение связано с правами на показ. Источник на другом федеральном канале пояснил, что согласно договоренностям каналов с «Мосфильмом», владеющим правами на картину, «есть пакет фильмов, который должен ротироваться между каналами, как Евровидение».

Взамен «Иронии судьбы» Первому каналу предоставили фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница», которые в прошлый раз показывала «Россия 1», уточняет собеседник «Ленты.ру».

Распределение касается не только новогоднего эфира, а всего года в целом. В переделе участвуют только Первый канал и «Россия 1».

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|19.12.2017 19:30|

хоть одна приятная новость,кроме той что я транул зрелку

Гость|19.12.2017 19:52|

Гость писал(a):

хоть одна приятная новость,кроме той что я транул зрелку
Историю сотри, чтоб мамка не видела эту зрелку.

Гость|19.12.2017 20:18|

Наконец-то это дерьмо в топку отправили

Гость|19.12.2017 20:19|

Самый эффективный и стабильный заработок в интернете на инвестиционных играх! Деньги можно выводить через каждые 12 часов от 50 до 10.000руб хоть на карту хоть на телефон. Правила просты чем больше нанимаешь гномов тем больше твой заработок, гномы добывают золото, 70% добытого золота уходит на наем новых гномов, а 30% можно выводить через каждые 12 часов, преимущество в том что нанятые гномы уже ваши навсегда, которые всегда будут зарабатывать вам деньги! Вобщем чем больше гномов тем больше твой заработок, но не больше 10.000руб раз в 12 часов! Также на сайте есть ежедневный бонус, ежемесячные денежные конкурсы и акции...

gold-maines.clan.su

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!