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В стране и мире | Гости отеля написали честный отзыв и поплатились за него

19.12.2017|19:23
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Владельцы отеля Abbey в Индиане (США) оштрафовали бывших постояльцев на 350 долларов за негативный отзыв в соцсетях и направили письмо с угрозами от адвоката гостиницы. Об этом сообщает RTV6.

15 декабря Генеральная прокуратура штата Индиана завела уголовное дело о вымогательстве на гостиницу Abbey Inn & Suites. Отель незаконно осуществил списание денежных средств с карты одного из постояльцев за отзыв.

По данным следствия, в марте 2016 года Катрина Артур с мужем остановились в Abbey Inn & Suites. Номер был не убран, на простынях обнаружились чьи-то волосы, в комнате пахло канализацией и не работал кондиционер. Муж пытался обратиться на ресепшен с жалобами, однако не застал работников гостиницы на месте. Пара была вынуждена самостоятельно убрать комнату.

После возвращения из гостиницы Катрина получила электронное письмо службы бронирования с просьбой оставить отзыв об отеле. Она написала о своих впечатлениях, после чего получила от адвоката Abbey Inn & Suites письмо с угрозами об обращении в суд и счет на 350 долларов (20,5 тысячи рублей). Данная сумма была списана с карты женщины, которую она предъявляла при заселении.

Как следовало из письма, отель ввел внутреннее правило, в соответствии с которым с клиентов взимаются деньги за негативные отзывы. Катрина удалила свой комментарий из соцсетей, после чего обратилась к юристу.

В настоящее время ведется расследование, руководство отеля не отвечает на телефонные звонки. Известно, что гостиница выставлена на продажу.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.12.2017 19:33|

Этот загнивающий Запад уже достал! Лет двести гниют и никак мы не дождёмся подвижек в этот древнем вопросе! Толи дело у нас! У нас такое невозможно!

Гость|19.12.2017 19:45|

Гость писал(a):

Этот загнивающий Запад уже достал! Лет двести гниют и никак мы не дождёмся подвижек в этот древнем вопросе!
А что за подвижки-то хотешь? Говно оно и есть говно, гниёт вечно, нарождается новое - круговорот в природе. Тебе-то что надо?

Гость|19.12.2017 20:05|

На свете счастья нет, но есть покой и воля...

Гость|19.12.2017 20:16|

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