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В стране и мире | Совфед утвердил дату президентских выборов

15.12.2017|11:07
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Совет Федерации единогласно одобрил постановление о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 15 декабря.

В течение пяти дней (максимум до 20 декабря) постановление верхней палаты парламента должно быть опубликовано. После этого избирательная кампания считается официально стартовавшей, то есть партии могут проводить предвыборные съезды, а самовыдвиженцы организовывать собрания групп поддержки.

Постановление о назначении выборов может быть опубликовано в «Российской газете» и «Парламентской газете», а также на портале правовой информации.

Накануне в ходе большой пресс-конференции действующий президент Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на грядущих выборах как самовыдвиженец. В случае победы в последующие шесть лет он намерен сосредоточиться на развитии инфраструктуры, здравоохранения, образования, повышении доходов россиян.

О своем решении в четвертый раз баллотироваться на высший государственный пост он объявил 6 декабря.

Желание участвовать в выборах также изъявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.12.2017 11:47|

penzainform.ru писал(a):

Желание участвовать в выборах также изъявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

А кого выбирать то? Можно сказать кандидатов нет.

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