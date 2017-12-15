15.12.2017 | 11:07

Совет Федерации единогласно одобрил постановление о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 15 декабря.

В течение пяти дней (максимум до 20 декабря) постановление верхней палаты парламента должно быть опубликовано. После этого избирательная кампания считается официально стартовавшей, то есть партии могут проводить предвыборные съезды, а самовыдвиженцы организовывать собрания групп поддержки.

Постановление о назначении выборов может быть опубликовано в «Российской газете» и «Парламентской газете», а также на портале правовой информации.

Накануне в ходе большой пресс-конференции действующий президент Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на грядущих выборах как самовыдвиженец. В случае победы в последующие шесть лет он намерен сосредоточиться на развитии инфраструктуры, здравоохранения, образования, повышении доходов россиян.

О своем решении в четвертый раз баллотироваться на высший государственный пост он объявил 6 декабря.

Желание участвовать в выборах также изъявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов.