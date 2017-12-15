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В стране и мире | Сборной Испании пригрозили отстранением от ЧМ-2018

15.12.2017|17:08
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Международная федерация футбола (ФИФА) пригрозила сборной Испании отстранением от чемпионата мира-2018. Об этом сообщает El Pais.

ФИФА направила письмо в Королевскую испанскую федерацию футбола (RFEF). В нем сообщается о возможном недопуске команды до мундиаля, если правительство страны продолжит вмешиваться в выборы нового президента этой организации. Сейчас RFEF временно возглавляет Хуан Ларреа - после того, как в отставку ушел обвиненный в коррупции Анхель Мария Вильяр.

На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, испанцы должны сыграть с Португалией, Марокко и Ираном.

В ноябре отстранением от участия в чемпионате мира пригрозили сборной Перу. В итоге парламент этой страны отказался принимать законопроект, согласно которому местная футбольная федерация перешла бы в управление государством. Иначе команда Перу не была бы допущена до ЧМ.

Источник — lenta.ru
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