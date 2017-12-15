15.12.2017 | 17:15

Центробанк, Минстрой и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) придумали, как отказаться от использования средств россиян при строительстве жилья и заменить их банковским кредитованием. Об этом в пятницу, 15 декабря, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

C 1 июля 2019 года застройщикам запретят принимать деньги граждан за непостроенные квартиры. Плату за жилье покупатели будут вносить на специальные эскроу-счета (счет, на котором учитываются средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения обязательств — прим. «Ленты.ру») в уполномоченных банках.

Покупатель и застройщик, как и сейчас, будут заключать договор участия в долевом строительстве и регистрировать его в Росреестре. «Третьей стороной договора будет уполномоченный банк, имеющий право открывать эскроу-счета для граждан. Деньги за квартиру девелопер не получит. Все средства будут зачислены на эскроу-счет», — объясняет один из собеседников издания. Деньги будут храниться на счете до завершения строительства дома. Причем проценты на них не начисляются.

Покупатель может забрать деньги со счета, если застройщик не выполнил свои обязательства. В случае отзыва лицензии у банка предусмотрена выплата за счет фонда страхования вкладов — до 10 миллионов рублей.

В ЦБ в целом подтвердили эту схему. Cчета могут открывать 19 основных банков, кредитующих строительную отрасль.

В ноябре президент Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и АИЖК утвердить трехлетний план по замещению долевого механизма финансирования жилищного строительства банковским кредитованием.

По данным Минстроя, количество обманутых дольщиков сейчас составляет 36,6 тысяч человек.