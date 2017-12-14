14.12.2017 | 15:38

Саудовская Аравия выделит 19,2 миллиарда долларов на стимулирование частного сектора страны. Указ об этом в четверг, 14 декабря, выпустил король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, сообщает агентство Al Arabiya.

Большая часть средств — около 5,7 миллиарда долларов — будет направлена на жилищное кредитование, еще 2,7 миллиарда долларов пойдут на поддержку адресных экономических проектов, 3,5 миллиарда — на внедрение современных строительных технологий, 0,8 миллиарда — на прямую поддержку малого бизнеса.

Кроме того, 2,5 миллиарда долларов будут выделены на развитие программ непрямого стимулирования малого бизнеса, включая налоговые льготы, возврат таможенных пошлин и другое. С помощью этих мер власти надеются оживить частный сектор, пострадавший после обвала мировых цен на нефть. Решение о выделении средств принято в рамках реализации программы Vision 2030.

В 2016 году Эр-Рияд обнародовал программу Vision 2030 — долгосрочный план трансформации экономики королевства на следующие 15 лет с целью избавления от нефтяной зависимости. В рамках программы планировалось нарастить долю небольших компаний в ВВП королевства с 20 до 35 процентов.