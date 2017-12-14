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В стране и мире | Путин предложил простить россиянам некорректные долги

14.12.2017|16:38
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Президент России Владимир Путин предложил освободить граждан от некорректно начисленных налогов. Об этом в четверг, 14 декабря, российский лидер сообщил в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Его слова передает Rambler News Service.

Российский лидер указал на то, что некоторые налоги ложатся «тяжелым бременем на граждан и на бизнес», и такая ситуация не отвечает не только интересам рядовых граждан и предпринимателей, но и государства. По словам президента, речь идет о 42 миллионах человек, общий объем задолженности которых составляет 41 миллиард рублей.

В качестве примера он привел долги по капремонту и накопленные за несколько лет налоговые задолженности. «Я думаю, что нужно освободить людей от этих выплат», — сказал он.

Путин добавил, что такая же ситуация сложилась и среди индивидуальных предпринимателей, где почти у трех миллионов представителей бизнеса образовалась задолженность в размере 15 миллиардов рублей. «Человек начал бизнес, но что-то не получилось, а налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить этих людей от выплат подобного рода», — сказал он.

Президент также считает необходимым освободить порядка трех миллионов человек от долгов, образовавшихся из-за списанных кредитов. Он пояснил, что списанный долг в таком случае по закону считается условным доходом и облагается налогом. Общая сумма такой задолженности в России составляет порядка 22 миллиардов рублей. «Это бессмысленная абсолютно вещь, которая мешает развиваться и экономике, и на людей накладывает несправедливую налоговую нагрузку», — подвел итог Путин.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.12.2017 16:55|

Отличный ход,сначала вогнать в долги ,а перед выборами БОНУСАМИ раскидываться

Гость|14.12.2017 17:02|

"...долги по капремонту..."- а как это понимать?

Гость|14.12.2017 17:03|

Кто не платил капремонт типа простят нормальный ход.

Гость|14.12.2017 17:22|

кто платил-тот лох)

Гость|14.12.2017 17:27|

Ну типа так получиться, но это все болтовня пока.

Гость|14.12.2017 17:40|

Гость писал(a):

"...долги по капремонту..."- а как это понимать?
Вот так и понимать - кто не платил - молодец .

Имя: Гость
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