14.12.2017 | 16:38

Президент России Владимир Путин предложил освободить граждан от некорректно начисленных налогов. Об этом в четверг, 14 декабря, российский лидер сообщил в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Его слова передает Rambler News Service.

Российский лидер указал на то, что некоторые налоги ложатся «тяжелым бременем на граждан и на бизнес», и такая ситуация не отвечает не только интересам рядовых граждан и предпринимателей, но и государства. По словам президента, речь идет о 42 миллионах человек, общий объем задолженности которых составляет 41 миллиард рублей.

В качестве примера он привел долги по капремонту и накопленные за несколько лет налоговые задолженности. «Я думаю, что нужно освободить людей от этих выплат», — сказал он.

Путин добавил, что такая же ситуация сложилась и среди индивидуальных предпринимателей, где почти у трех миллионов представителей бизнеса образовалась задолженность в размере 15 миллиардов рублей. «Человек начал бизнес, но что-то не получилось, а налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить этих людей от выплат подобного рода», — сказал он.

Президент также считает необходимым освободить порядка трех миллионов человек от долгов, образовавшихся из-за списанных кредитов. Он пояснил, что списанный долг в таком случае по закону считается условным доходом и облагается налогом. Общая сумма такой задолженности в России составляет порядка 22 миллиардов рублей. «Это бессмысленная абсолютно вещь, которая мешает развиваться и экономике, и на людей накладывает несправедливую налоговую нагрузку», — подвел итог Путин.