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В стране и мире | В Красноярске потеряли урну с прахом Хворостовского

13.12.2017|14:09
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Красноярские чиновники не отвечают на вопросы журналистов о местонахождении урны с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщает портал Ngs.24.

Артист умер в Лондоне 22 ноября. Согласно завещанию, его прах разделили на две части, одну урну захоронили в Москве на Новодевичьем кладбище 28 ноября, вторую доставили в его родной Красноярск на следующий день.

Как пишет портал, делегацию властей края по прибытии из Москвы не встречали. Журналисты обращались с вопросами о судьбе останков певца в правительство края. Единственный комментарий дала министр культуры Елена Мироненко: по ее словам, капсулу доставили в Красноярск.

В красноярском правительстве сообщили, что капсула с прахом «помещена на ответственное хранение в специализированное для этого место». «Мы попытались выяснить, о чем идет речь, когда будет церемония прощания. Но Елена Мироненко говорить отказалась, заявив, что "журналисты перевирают ее слова"», — пишет Ngs.24.

Пресс-служба министерства пока не прокомментировала ситуацию.

На церемонии прощания в столице губернатор Красноярского края Александр Усс заявлял, что урну с прахом Хворостовского поместят в один из мемориальных объектов в городе. Этот вопрос нужно согласовать с архитекторами и родными певца, что займет несколько месяцев.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.12.2017 14:54|

Картошки этим хлопцам!!!

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