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В стране и мире | Россияне смогут пройти с национальным флагом на ОИ-2018

13.12.2017|09:41
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Президент оргкомитета «Пхенчхан-2018» Ли Хи Бом прокомментировал решение Олимпийского собрания России разрешить спортсменам участвовать в Играх 2018 года в нейтральном статусе. Об этом сообщает Yonhap.

Бом заявил, что атлетам из России предоставят возможность пройти с национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады. «Даже если атлеты не смогут участвовать в соревнованиях под флагом своей страны, они могут получить возможность пронести его на церемонии закрытия», — отметил президент.

Ранее 12 декабря олимпийское собрание единогласно поддержало решение российских спортсменов участвовать в Играх-2018 под нейтральным флагом. В Олимпийском комитете России (ОКР) анонсировали финансовую поддержку таким атлетам, а также тем, кто откажется от выступления.

11 декабря российские спортсмены выступили с заявлением, в котором назвали поездку на Олимпиаду мечтой. Они пообещали, что каждую победу посвятят России, которую с гордостью будут представлять.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Источник — lenta.ru
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