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В стране и мире | Судебные приставы выбивали несуществующие долги в Башкирии

12.12.2017|12:35
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В Башкирии судебные приставы с подельниками придумали мошенническую схему по взысканию несуществующих долгов по заработной плате. Об этом говорится в пресс-релизе МВД России, во вторник, 12 декабря, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Установлено, что подозреваемые путем предоставления через фиктивные юридические фирмы подложных документов о взыскании заработной платы похитили 23 миллиона рублей. Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов предотвращена попытка хищения 51 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в преступную группу входили 38-летний житель Челябинской области, несколько жителей Уфы, а также бывший и действующие сотрудники службы судебных приставов УФССП России по Республике Башкортостан.

По факту преступлений возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и по статье 292 УК РФ («Служебный подлог»). По месту жительства подозреваемых проведены обыски.

27 ноября стало известно, что житель Томска приехал на встречу с судебными приставами на своей машине, и в итоге остался без нее. Автомобиль сразу же арестовали в счет погашения долга по кредиту.

Источник — lenta.ru
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