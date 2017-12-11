11.12.2017 | 14:37

Российским чиновникам и госслужащим с 1 января 2018 года на 4 процента поднимут зарплаты. Распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Решение также коснется гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Кроме того, правительство повысит зарплаты работникам федеральных ведомств, которые замещают государственные должности.

В конце ноября кабмин выделил из резервного фонда 11,58 миллиарда рублей на финансирование расходов 23 регионов России. Деньги пойдут в том числе на зарплаты бюджетников.

В последний раз зарплаты государственным служащим повышали в 2013 году. На 2014 год индексацию окладов заморозили, затем это решение несколько раз продлевали. В 2014 году президент России Владимир Путин распорядился сократить зарплату себе, Медведеву, а также чиновникам Администрации главы государства на 10 процентов.