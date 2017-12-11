Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|11 дек 2017|16:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
0oC
Завтра | Облачно |
  69.80  |  $  59.23
 

В стране и мире | Медведев повысил зарплаты чиновникам

11.12.2017|14:37
Печать

Российским чиновникам и госслужащим с 1 января 2018 года на 4 процента поднимут зарплаты. Распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Решение также коснется гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Кроме того, правительство повысит зарплаты работникам федеральных ведомств, которые замещают государственные должности.

В конце ноября кабмин выделил из резервного фонда 11,58 миллиарда рублей на финансирование расходов 23 регионов России. Деньги пойдут в том числе на зарплаты бюджетников.

В последний раз зарплаты государственным служащим повышали в 2013 году. На 2014 год индексацию окладов заморозили, затем это решение несколько раз продлевали. В 2014 году президент России Владимир Путин распорядился сократить зарплату себе, Медведеву, а также чиновникам Администрации главы государства на 10 процентов.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|11.12.2017 14:43|

А чёж так мало прибавил?

Гость|11.12.2017 14:46|

Знает кого греть..

Гость|11.12.2017 15:19|

А как же знаменитое " Денег нет, но вы там держитесь!" ?Для чиновников деньги нашлись, а остальные не люди? Ох, доиграется власть, у них уже земля горит под ногами.

Гость|11.12.2017 15:34|

муниципальным чиновникам ничего уже 5 ый год -не повышают-вот Медведев!!

Гость|11.12.2017 15:37|

Вот молодец. Чиновник, это не какой-то там учителишко или фельдшеришко. Чиновник полезный человек для страны, ему надо каждый год зарплату поднимать.

Гость|11.12.2017 15:39|

Ну а остальным поднимет ндс, что б не обидно было)))

Гость|11.12.2017 15:44|

Эти 4% составляют целых две пенсии рядового гражданина страны. Не слипнется ли у чиновников?

Гость|11.12.2017 15:46|

Ни чего у них не слипнется,))учителя помогут проголосовать за них))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!