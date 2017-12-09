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В стране и мире | Россию неоправданно назвали самой пьющей страной мира

09.12.2017|16:15
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В глазах мировой общественности Россия представляется самой пьющей страной мира, однако статистика демонстрирует другое. Подобные данные приводятся в ежегодном исследовании компании Ipsos под названием «Опасности восприятия».

Согласно полученной информации, 43 процента опрошенных назвали Россию самой пьющей страной мира. На втором месте США (31 процент), третье заняла Германия — 28 процентов респондентов. В топ-5 также вошли Великобритания (19 процентов) и Франция (16 процентов). Самыми трезвыми странами респонденты считают Малайзию, Индонезию, Саудовскую Аравию, Израиль и Сингапур.

На деле же самой пьющей страной стала Бельгия, где в 2015 году было зафиксировано 1 600 сортов пива. Бельгийцы потребляют 12,6 литра чистого спирта в год на человека. Второе место заняла Франция (11,5 литров чистого спирта в год), третье — Германия (11,03 литра). В топ-5 также вошли: Венгрия (10,88 литра) и Польша (10,71 литра). Россия в этом рейтинге заняла только седьмое место с потреблением около 10,12 литров чистого спирта в год.

Бельгию в качестве самой пьющей державы признали только 5 процентов респондентов.

Отдельно Ipsos изучила представления жителей стран об алкогольных аппетитах своих сограждан. Оказалось, что самой пьющей нацией себя считает Дания — 62 процента датчан назвали именно свою страну одну из самых пьющих в мире. На втором месте оказалась Великобритания — 60 процентов опрошенных, третье делят Польша и Россия (по 59 процентов респондентов). Замыкает пятерку Австралия с 58 процентами.

Самыми непьющими странами, согласно исследованию, стали Саудовская Аравия и Индонезия — около 0,09 литра чистого спирта в год. Они делят 37-е место рейтинга.

В начале декабря Eurostat назвал самые пьющие страны Европы по уровню расходов средств на алкоголь.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.12.2017 16:24|

penzainform.ru писал(a):

Россия в этом рейтинге заняла только седьмое место
Какой позор, непременно догнать и перегнать!

Гость|09.12.2017 16:37|

А не официального мы сколько пьём вот умнож на 2.так что мы больше всех пьём и это печально ((((

Гость|09.12.2017 16:50|

Нас неоправовдно оскорбили с алкоголем, милдонием и др., но мы едем на олимпиаду и заваёвываем - посмотрим после олимпиады чего.

Имя: Гость
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