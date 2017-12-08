08.12.2017 | 09:37

Министерство экономического развития России разработало план реформирования системы техосмотра автомобилей, предусматривающий внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), Уголовный кодекс (УК) и другие законы страны. Об этом в четверг, 7 декабря, пишет газета «Коммерсантъ».

Чиновники намерены ужесточить правила работы операторов технического осмотра, дабы они не могли продать диагностическую карту без проведенной проверки транспортного средства. Вернется и штраф за непройденный техосмотр, который предварительно будет составлять 800 рублей.

Также подготовленный Минэкономразвития план предусматривает фото- и видеофиксацию процедуры прохождения техосмотра по новым нормам, а контроль над операторами будет передан Ространснадзору.

За внесение недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему (АИС) МВД будет предусмотрено уголовное наказание. В Минэкономразвития заявили, что поправки были согласованы со всеми ведомствами, включая и ГИБДД, а уже в этом месяце законопроект будет внесен в правительство.

О разработке Минэкономразвития поправок в закон о техосмотре, предусматривающих обязательную фото- и видеорегистрацию процедуры, стало известно в августе. Отмечалось, что этим занималась специально созданная рабочая группа, в которую вошли представители ведомства, ГИБДД, Ространснадзора, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Банка России и Российского союза автостраховщиков (РСА).

3 июня 2016 года МВД предложило существенно усилить контроль за процедурой технического осмотра автотранспорта, обосновывая инициативу тем, что отмечается существенный рост числа ДТП с участием технически неисправных автомобилей, а также количества погибших и раненых в авариях. В основном неисправности касаются тормозной системы, внешних световых приборов, рулевого управления, ходовой части и шин.

Чиновники намерены ужесточить правила работы операторов технического осмотра, дабы они не могли продать диагностическую карту без проведенной проверки транспортного средства. Вернется и штраф за непройденный техосмотр, который предварительно будет составлять 800 рублей.

Также подготовленный Минэкономразвития план предусматривает фото- и видеофиксацию процедуры прохождения техосмотра по новым нормам, а контроль над операторами будет передан Ространснадзору.

За внесение недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему (АИС) МВД будет предусмотрено уголовное наказание. В Минэкономразвития заявили, что поправки были согласованы со всеми ведомствами, включая и ГИБДД, а уже в этом месяце законопроект будет внесен в правительство.

О разработке Минэкономразвития поправок в закон о техосмотре, предусматривающих обязательную фото- и видеорегистрацию процедуры, стало известно в августе. Отмечалось, что этим занималась специально созданная рабочая группа, в которую вошли представители ведомства, ГИБДД, Ространснадзора, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Банка России и Российского союза автостраховщиков (РСА).

3 июня 2016 года МВД предложило существенно усилить контроль за процедурой технического осмотра автотранспорта, обосновывая инициативу тем, что отмечается существенный рост числа ДТП с участием технически неисправных автомобилей, а также количества погибших и раненых в авариях. В основном неисправности касаются тормозной системы, внешних световых приборов, рулевого управления, ходовой части и шин.