Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|8 дек 2017|10:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  69.93  |  $  59.29
 

В стране и мире | В России ужесточат процедуру техосмотра автомобилей

08.12.2017|09:37
Печать

Министерство экономического развития России разработало план реформирования системы техосмотра автомобилей, предусматривающий внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), Уголовный кодекс (УК) и другие законы страны. Об этом в четверг, 7 декабря, пишет газета «Коммерсантъ».

Чиновники намерены ужесточить правила работы операторов технического осмотра, дабы они не могли продать диагностическую карту без проведенной проверки транспортного средства. Вернется и штраф за непройденный техосмотр, который предварительно будет составлять 800 рублей.

Также подготовленный Минэкономразвития план предусматривает фото- и видеофиксацию процедуры прохождения техосмотра по новым нормам, а контроль над операторами будет передан Ространснадзору.

За внесение недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему (АИС) МВД будет предусмотрено уголовное наказание. В Минэкономразвития заявили, что поправки были согласованы со всеми ведомствами, включая и ГИБДД, а уже в этом месяце законопроект будет внесен в правительство.

О разработке Минэкономразвития поправок в закон о техосмотре, предусматривающих обязательную фото- и видеорегистрацию процедуры, стало известно в августе. Отмечалось, что этим занималась специально созданная рабочая группа, в которую вошли представители ведомства, ГИБДД, Ространснадзора, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Банка России и Российского союза автостраховщиков (РСА).

3 июня 2016 года МВД предложило существенно усилить контроль за процедурой технического осмотра автотранспорта, обосновывая инициативу тем, что отмечается существенный рост числа ДТП с участием технически неисправных автомобилей, а также количества погибших и раненых в авариях. В основном неисправности касаются тормозной системы, внешних световых приборов, рулевого управления, ходовой части и шин.

Чиновники намерены ужесточить правила работы операторов технического осмотра, дабы они не могли продать диагностическую карту без проведенной проверки транспортного средства. Вернется и штраф за непройденный техосмотр, который предварительно будет составлять 800 рублей.

Также подготовленный Минэкономразвития план предусматривает фото- и видеофиксацию процедуры прохождения техосмотра по новым нормам, а контроль над операторами будет передан Ространснадзору.

За внесение недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему (АИС) МВД будет предусмотрено уголовное наказание. В Минэкономразвития заявили, что поправки были согласованы со всеми ведомствами, включая и ГИБДД, а уже в этом месяце законопроект будет внесен в правительство.

О разработке Минэкономразвития поправок в закон о техосмотре, предусматривающих обязательную фото- и видеорегистрацию процедуры, стало известно в августе. Отмечалось, что этим занималась специально созданная рабочая группа, в которую вошли представители ведомства, ГИБДД, Ространснадзора, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Банка России и Российского союза автостраховщиков (РСА).

3 июня 2016 года МВД предложило существенно усилить контроль за процедурой технического осмотра автотранспорта, обосновывая инициативу тем, что отмечается существенный рост числа ДТП с участием технически неисправных автомобилей, а также количества погибших и раненых в авариях. В основном неисправности касаются тормозной системы, внешних световых приборов, рулевого управления, ходовой части и шин.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|08.12.2017 09:52|

penzainform.ru писал(a):

Чиновники намерены ужесточить правила
Будет в 5 раз дороже, но результат останется тот же.

Гость|08.12.2017 10:01|

За счет фото и видео фиксации вырастет стоимость карты, что в итоге отразится на владельцах авто.

Гость|08.12.2017 10:04|

Интересно, что увидят на видеофиксации и кто на это будет смотреть? У нас автомобилей в области больше 200 тысяч

Гость|08.12.2017 10:28|

Хорошо сказал! Выразил всеобщую мысль !

Гость|08.12.2017 10:39|

Любое изменение,это зарабатывание денег,по моему уже все всем давно известно. И все делается не для человека,а как и всегда = против человека.....

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!