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В стране и мире | МОК призвали аннулировать все результаты Олимпиады в Сочи

08.12.2017|09:40
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Бывшая советско-российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Иоланда Чен заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен аннулировать результаты всех стран на Играх 2014 года в Сочи. Слова спортсменки приводит «Спорт-Экспресс».

«Как бы я поступила? Если находят после Олимпиады пробирки с какими-то царапинами, и понятно, что вокруг какая-то неприятная история, то МОК должен был бы просто аннулировать все результаты Игр. Они прекрасно прошли, все выступили, но в книгах по истории, пока не будут сделаны серьезные юридические выводы, пусть не будет никаких результатов», — сказала Чен.

Она отметила, что пожизненно отстраненных российских спортсменов необходимо поддержать. Чемпионка призвала оплатить им юристов, потому что «нет никаких оснований отстранять людей, если у них нет положительной допинг-пробы».

5 декабря МОК отстранил российскую сборную от Игр-2018 по итогам расследований допинговых махинаций. Спортсмены, доказавшие свою непричастность, смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом. Также организация приостановила членство Олимпийского комитета России (ОКР).

В ноябре у сборной России отобрали 10 медалей, завоеванных в Сочи. Таким образом, команда потеряла первое место в общекомандном зачете.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.12.2017 09:51|

penzainform.ru писал(a):

аннулировать результаты ВСЕХ стран
Правильно, а затем внимательно присмотреться к предыдущим олимпиадам.

Гость|08.12.2017 10:00|

Когда в школе в классе кто то из учеников что то натворил,наказывают весь класс.когда в многодетной семьи один взрослый ребёнок не достойный,то матери не дают медаль.когда осуждённый выходит из тюрьмы,он отбыл своё наказание но у него клеймо на всю жизнь, его не берут намрвботу и тд.Поэтому весь этот ьащар про допинг спортсменов считаю неуместным.Правильно что международные организации их наказали! Правильно,что не допускают ,потому как это не персональные игры,поэтому команды ,или отдельные спортсмены,вся страна наказаны! И это правильно!хоть даже и большой стыд ля простого населения,которое не виеовато ни в чем.Ещё бы так поступали бы с коррупционкрами в нашей стране. С пожизненным отстранением от должности и работе в а гоС структурах.

Гость|08.12.2017 10:10|

Ещё бы так поступали бы с коррупционкрами в нашей стране. С пожизненным отстранением от должности и работе в а гоС структурах

Это если только их МОК будет судить.

Имя: Гость
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