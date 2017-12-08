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В стране и мире | Каждому пятому иностранцу откажут в работе в России

08.12.2017|17:54
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Количество иностранных работников, которых наймут на работу в России в 2018 году на основании визы, будет меньше на 20 процентов, чем в 2017-м. Об этом сообщается в постановлении на сайте правительства.

«Потребность в привлечении в 2018 году иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, составляет 140 423 человека — 79,3 процента от потребности, определенной на 2017 год», — говорится в постановлении на сайте правительства.

В некоторых сферах экономики на 2018 год квоту сохранили. Снизили ее, например, для сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта — с 30 до 28 процентов.

«Речь идет о визовых трудовых мигрантах, которые составляют лишь 1-2 процента от общего количества въезжающих в России, можно смело сказать, что данное изменение — сокращение квоты на 20 процентов — не несет глобальных качественных перемен. Конечно, если бы речь шла о безвизовых мигрантах, тогда стоило бы взвесить ситуацию и оценить риски. На данный момент это ни на что не влияет», — заявили «Ленте.ру» в Федерации мигрантов России.

По данным Главного управления по вопросам миграции МВД России, в 2016 году в страну въехали более 16,4 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства.

В основном в качестве цели въезда мигранты указывали «частный визит» (39,9 процента, большинство из них приехали с Украины, из Казахстана и Азербайджана), на втором месте — «работа по найму» (22,4 процента, здесь лидируют жители Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Украины).

Источник — lenta.ru
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